Ángel Núñez, con 27 puntos y 13 rebotes, lidera el triunfo de San Lázaro sobre El Millón

Ángel Núñez continúa causando estragos con su bestial ofensiva para comandar la victoria del club San Lázaro sobre El Millón, 99-96, en el tercer partido de la cuádruple jornada dominical que cierra la serie regular del TBS Distrito 2025, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Núñez logró completar cifras dobles en puntos con 27 y en rebotes 13, secundado por Yeickson Montero, quien aportó 21 tantos y capturó nueve balones, y Edgar Tejeda tuvo 18 encestes, cuatro atrapadas y siete asistencias.

También sobresalieron el refuerzo santiagues Victor Liz con 10 puntos, seis rebotes y repartió nueve asistencias, y Anderson Mirambeaux coló 10.

En el revés, Andrés Fulgencio anotó 31 puntos, atrapó nueve rebotes y otorgó cinco asistencias, Enmanuel Martínez tuvo 18 tantos, nueve capturas de balón y dio seis pases, y el debutante refuerzo de Santo Domingo, Ezequiel Pérez 15.

Los lazareños, dirigidos por el veterano técnico Julio César Javier (Ayata) quedaron al frente del grupo B con un impresionante registro de 8-2, misma foja que los líderes del grupo A, San Carlos, para ser los únicos equipos con esa cantidad de victorias y derrotas.

Junto al combinado de Jobo Bonito avanzaron a la Fase de Eliminación los clubes Bameso y Rafael Barias, quedándose excluidos los millonarios (1-9).

En el grupo A, el líder lo fue San Carlos (8-2) y en la segunda posición quedó el Mauricio Báez (6-4), que ganaron sus compromisos previos a Los Prados y Huellas del Siglo, 98-91 y 87-70, respectivamente, y provocaron la clasificación, junto a ellos, del club Los Prados (4-6), en tercero, a la Fase de Eliminación, completándose las tres plazas disponibles del grupo A, en el último dia de la serie regular de la justa distrital, y se quedó fuera Huellas del Siglo (3-7).

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.