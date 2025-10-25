basket superior
El Torneo de Baloncesto Superior de La Vega iniciará el 12 de noviembre
La edición número 31 del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega será inaugurado el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, en el Pabellón Fernando Teruel.
El lunes 17 de noviembre a las 7:00 de la noche en el Restaurante CHICHARON y Más, de esta provincia, será la apertura de la edición número 20 de la premiación del baloncesto superior local, evento organizado por Groupmedia JLB, bajo la dirección de José Luis Bautista y Frank García con reconocimientos al capitán eterno del Club Dosa, Starlin Fernández, y Robert Viñas, ex-presidente de Asobave y patrocinador por 20 años de dicha premiaciòn.
Durante el torneo ,todos los martes de cada semana se premiará al mejor "nativo y refuerzo de la semana", dentro del marco de esta edición número 31 del Baloncesto Superior de La Vega,justa que organiza la Asociación de Baloncesto Vegano (ASOBAVE).
Esto destaca el esfuerzo y desempeño de los jugadores nacionales e internacionales del evento agregando emoción y reconocimiento.
En la edición número 31 del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega participarán los equipos tradicionales que han formado parte de la historia del baloncesto vegano: Dosa, Parque Hostos, Enriquillo, La Villa y los actuales campeones del Club La Matica.
Estos equipos competirán para alzarse con el campeonato en lo que promete ser una edición repleta de emoción y rivalidad deportiva
La defensa del título por parte del Club La Matica añade un interés especial al torneo, ya que intentarán repetir su éxito frente a duros rivales.