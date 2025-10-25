Comisionado de NBA, Adam Silver, ‘profundamente preocupado’ por arrestos de Billups y Rozier

El comisionado de la NBA Adam Silver emitió sus primeros comentarios públicos desde los arrestos del entrenador de Portland Chauncey Billups y el base d e Miami,Terry Rozier por cargos relacionados con apuestas.

Silver expresó el viernes por la noche que estaba sorprendido por las acusaciones que han causado conmoción en la liga.

“Mi reacción inicial fue que me sentí profundamente perturbado”, afirmó Silver en Amazon Prime Video, durante la primera transmisión de un partido de la NBA en el servicio de streaming — el partido de Boston en Nueva York. “No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competencia. Sentí un nudo en el estómago. Fue muy perturbador”.

Ese fue un sentimiento compartido por muchos en la liga el viernes, un día después de que se revelaron las acusaciones y de que una treintena de personas— en particular, Billups y Rozier — fueron arrestadas por agentes federales.

Rozier fue arrestado porque las autoridades federales alegan que estableció un complot con varios cómplices para ayudarlos a ganar apuestas basadas en sus estadísticas. Los cargos son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto, Jontay Porter, antes de ser expulsado de la liga por Silver en 2024.

Billups enfrenta cargos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por participar en lo que los funcionarios federales llamaron juegos de póker amañados y respaldados por la mafia.

Los arrestos han empañado la semana inaugural de la campaña en la NBA.

“Me disculpo con nuestros aficionados por tener que lidiar con esta situación”, expresó Silver durante la entrevista en el encuentro.