Rozier, del Heat y Billups, coach de Portland, arrestados por presuntas apuestas ilegales

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados el jueves como parte de una investigación del FBI sobre apuestas deportivas, según varias fuentes .

Según ABC News, Billups y Rozier fueron dos de las seis personas arrestadas en relación con la investigación.

Según NBC News, la participación de Billups no está relacionada con los juegos que entrenó.

No se dispuso de inmediato de más detalles sobre el arresto de Billups. Billups no había sido mencionado previamente como persona investigada en el marco de la investigación del FBI.

ARCHIVO - Esta combinación de imágenes muestra, de izquierda a derecha, al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; al base del Miami Heat, Terry Rozier; y al exjugador de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones. (Foto AP/Archivo)AP

Rozier, de 31 años, había estado bajo investigación por sus acciones durante un partido de la NBA de la temporada 2022-23, cuando aún jugaba para los Charlotte Hornets. Antes de un partido contra los New Orleans Pelicans esa temporada, un apostador apostó casi $14,000 en apuestas por debajo de la media, relacionadas con las estadísticas de Rozier. Rozier abandonó el partido tras solo nueve minutos debido a una lesión en el pie, lo que provocó que sus apuestas por debajo de la media ganaran, según documentos obtenidos por ESPN.

Según se informa, la investigación sobre Rozier se centró en si " manipuló su rendimiento como parte de un plan ilegal de apuestas deportivas", escribió el Wall Street Journal en enero.

A pesar de la investigación, Rozier se preparaba para jugar con el Heat durante la temporada 2025-26 de la NBA. El veterano base sufrió una lesión en el tendón de la corva antes del primer partido de la temporada del equipo el miércoles, pero, según informes, estaba disponible para jugar.

No hizo acto de presencia en la derrota del equipo por 125-121 ante el Orlando Magic.

En septiembre, los Hornets cancelaron una promoción nocturna temática de apuestas deportivas que se suponía que tendría lugar cuando Rozier y el Heat llegaran a la ciudad en marzo.

Se dijo anteriormente que la investigación sobre Rozier estaba relacionada con la que resultó en la suspensión de por vida de la NBA del alero de los Toronto Raptors, Jontay Porter. La NBC señaló que los arrestos del jueves involucraron dos casos separados relacionados con apuestas ilegales . Porter fue investigado después de que se registraran actividades inusuales de apuestas en sus apuestas menores a 100 (unders) durante dos partidos . Porter abandonó uno de esos encuentros por lesión y otro por enfermedad, lo que provocó que varios de esos jugadores menores a 100 (unders) anotaran.

Una investigación de la NBA determinó que Porter filtró "información confidencial a los apostadores deportivos", limitó su tiempo de juego en ciertos juegos con fines de apuestas y apostó en juegos de la NBA, lo que llevó a su prohibición de por vida.