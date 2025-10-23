LeBron James lidera el Top-10 histórico de los jugadores activos en la NBA

No son los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA. Tampoco se refiere al Top-10 de la actualidad en la liga.

Es un híbrido. Se trata de cuales baloncestistas se alinean como los primeros 10, por su actuación de por vida, pero que todavía se mantienen en actividad.

El New York Times acaba de publicar su ranking de los mejores 75 de por vida en el básquet profesional de los Estados Unidos.

Michael Jordan, LeBron James y Kareem Abdul-Jabbar lideran la lista. Cierran los primeros 10, Bill Russell, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Shaquille O´Neal, Tim Duncan y Kobe Bryant.

LeBron, el rey de los récords y las estadísticas, comienza este curso en la lista de lesionados, pero cuando debute establecerá una nueva marca: más temporadas jugadas con 23.

Es un 21 veces All-Star e igual cantidad de All-NBA, 6 veces en el Equipo Defensivo, 4 veces campeón de la NBA, 4 ocasiones MVP de la serie regular y de la serie final, 3 veces MVP del Juego de Estrellas, una vez líder en puntos, otra líder en asistencias y Novato del Año.

Mas la interrogante es quienes acompañan a LeBron en un Top-10 histórico, pero tomando en cuenta solo a aquellos que siguen activos.

Para NYT le seguiría Kevin Durant, el canastero ahora de los Rockets de Houston, doble campeón con los Warriors de Golden State. Es el número 13 en la lista.

Lo que ha hecho Durant

Es un 15 veces All Star, 11 veces All-NBA con cuatro títulos de anotación, dos oportunidades campeón de la liga, dos MVP de serie final, dos MVP del Juego de Estrellas, un MVP de serie regular y Novato del Año.

Pero muchos podrían decantarse por Stephen Curry, a quien ponen en el puesto 15. El impacto en el juego, sus habilidades con y sin el balón, sus largos y efectivos lances, además de su valía en el básquet moderno, hacen a muchos ponerlo por delante del largirucho y controversial Durant.

Es 11 veces All-Star e igual cantidad de All-NBA, cuatro veces campeón, dos veces MVP de la serie regular y del Juego de Estrellas, una vez MVP de la final, dos veces líder de puntos y una vez en bolas robadas.

Tras este “Big Three”, la publicación coloca a Giannis Antetokounmpo, el “fenómeno griego”, múltiple MVP y campeón con los Bucks de Milwaukee, franquicia de la que se ha constituido como su referente de por vida. Ocupa el puesto 24 en general.

Es en nueve oportunidades un All Star e igual número de All-NBA, cinco veces en Equipos Defensivos, en dos ocasiones MVP de la serie regular, una vez campeón de la liga, MVP de la final y una vez Jugador Defensivo del Año.

En el cuarto lugar de los activos (30 en general) ubican a Chris Paul, el “Duende Maldito”, armador de alto IQ baloncestistico, un cerebro en la cancha, entre los máximos asistidores y recuperadores de balón... pero dueño de una leyenda urbana que reza que siempre pasará algo que le impida conquistar un anillo.

En 12 ocasiones All Star y 11 en el All-NBA, nueve ocasiones en Equipos Defensivos, seis lideratos de robos de balón, cinco de asistencias, MVP del Juego de Estrellas y Novato del Año.

Letal combinación

James Harden, una de las más letales combinaciones como combo guard que se ha visto en un tabloncillo, sigue en el ranking (33 en total). Su falta de éxito en los playoffs lo condena.

Ha estado 11 veces en el All Star, ocho en el All-NBA, tres veces lìder en anotación, dos lideratos de asistencias, MVP de la serie regular y Mejor Suplente en una ocasión

Inmediatamente después, en el puesto 34, se ubica Kawhi Leonard, de lo mejor que ha pisado la liga en condición de jugador de dos vías (ofensiva-defensa). Su carencia de disponibilidad ha sido muy cuestionada.

Russell Westbrook, el triple-doble que camina, se acomoda en el lugar 46 y octavo entre los activos. Un gran penetrador que ha adolecido de una mejor ofensiva desde el perímetro y cuestionado también por su baja en postemporada.

En el puesto 53 de por vida es colocado Anthony Davis, dueño de una calidad que lo podría llevar a disputir hasta por la supremacía de la lista, pero que ha sido lastrado por las lesiones que no le han permitido labrar una carrera más productiva desde el punto de vista de los números acumulados.

Damian Lillard, el hombre de los canastos decisivos sobre la chicharra en los playoffs, cierra la lista de los activos con su posicionamiento en el lugar 68. Otro armador moderno con armadas ofensivas como el que más al que también ha afectado el escaso éxito colectivo.

Un nombre que se extraña en el ranking es el de Nikola Jokic, el centro de los Nuggets de Denver, quien ha revolucionado la posición, se mantiene al tope de la liga en la actualidad y ya exhibe campeonato y múltiples premios de MVP para defender su caso.