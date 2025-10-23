Knicks superan a Cavaliers en inicio de temporada NBA con 19 puntos y 11 rebotes de Towns

Los New York Knicks vencieron 119-111 a los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, tras un partido que combinó momentos de dominio y sufrimiento. Los neoyorquinos arrancaron con ventaja en la primera mitad, sufrieron un tercer cuarto complicado, pero reaccionaron a tiempo para lograr la victoria en su debut de la temporada NBA.

La nueva era de Mike Brown al frente de los Knicks comenzó con el aporte destacado de sus 3 estrellas: OG Anunoby, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. Anunoby registró un doble- doble de 24 puntos y 14 rebotes, Towns aportó 19 puntos y 11 rebotes tras superar molestias físicas, y Brunson sumó 23 unidades, ayudando a mantener la ventaja pese a un tercer cuarto desfavorable de 22-37.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell destacó con 31 puntos, 21 de ellos en el tercer cuarto, mientras Evan Mobley sumó 22. Mitchell lideró la remontada temporal de Cleveland, que llegó a tomar ventaja 86-85 al cierre del tercer período. Sin embargo, los Knicks respondieron con un parcial de 14-0 en el último cuarto, asegurando el triunfo con un juego colectivo efectivo y alto porcentaje de acierto.

Karl-Anthony Towns finalmente jugó tras dudas por problemas en el cuádriceps derecho y contribuyó al control del partido. Con esta victoria, los Knicks comienzan la temporada con buen pie, mientras los Cavaliers se preparan para visitar a los Brooklyn Nets este viernes (24), bajo la dirección del técnico español Jordi Fernández.