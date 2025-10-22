Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

TBS Distrito suspende la doble cartelera programada para este miércoles

Oportunamente dará a conocer la fecha de reposición o reasignación tanto de la jornada suspendida este miércoles como de la correspondiente al martes.

Bryan Ramírez, del club Rafael Barias, al ataque entre los jugadores defensas de El Millón, Andrés Fulgencio y Kevin Jiménez en un partido del TBS Distrito.fuente externa

Listín DiarioSanto Domingo

El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS 2025) informó la posposición de la jornada correspondiente a este miércoles, debido al paso de la tormenta tropical Melissa y en atención a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.

La cartelera de este miércoles incluía dos partidos: a primera hora, 7:00 de la noche, el Club El Millón frente a San Lázaro, y a segunda hora, el Club Rafael Barias ante el conjunto de Bameso.

El Comité Organizador del TBS 2025 comunicó que oportunamente dará a conocer la fecha de reposición o reasignación tanto de la jornada suspendida este miércoles como de la correspondiente al martes, también afectada por las condiciones meteorológicas.

Asimismo, exhortó a los fanáticos y a toda la familia del baloncesto capitalino a mantenerse atentos al paso de la tormenta Melissa y a acatar las disposiciones de las autoridades para salvaguardar la integridad y seguridad de todos los ciudadanos.

