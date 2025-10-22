Al Horford tuvo un tímido debut con Golden State Warriors

El pasado martes, en la apertura de la temporada 2025-26 de la NBA, los Golden State Warriors vencieron a los Los Angeles Lakers 119-109 en el Crypto.com Arena, y uno de los focos de atención fue el debut del veterano dominicano Al Horford.

Horford, que había pasado las últimas cuatro temporadas en los Celtics, donde ganó su hasta ahora único campeonato, decidió dejar Boston como agente libre.

Durante varios meses estuvo sin equipo, hasta que faltando menos de un mes para el inicio de la temporada firmó con los Warriors.

El veterano ala-pívot ingresó al partido como suplente, pese a que muchos esperaban que ocuparía el puesto de centro titular para los Warriors.

En 20 minutos, anotó solo cinco puntos con igual cantidad de rebotes, una asistencia, dos pérdidas y cuatro faltas personales.

Lanzó de 7-2 de campo, incluyendo 4-1 desde la línea de tres puntos. Tuvo -10 para Golden State mientras estuvo en cancha.

Horford ganó el campeonato con los Celtics en 2024, convirtiéndose en el primer dominicano en lograr un anillo de la NBA. Sin embargo, esta temporada optó por cambiar de escenario.

Tal como él mismo explicó, la decisión se basó en dos motivos fundamentales: la búsqueda de ganar otro título pronto y mejores condiciones contractuales.

Por su parte, la organización de los Warriors dejó claro que Horford estaba en su radar como objetivo prioritario desde hace tiempo, aunque la firma se retrasó hasta ver despejado el panorama contractual con el joven restrictivo Jonathan Kuminga.

El debut de Al Horford con los Warriors fue tímido, pero marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Tras una espera prolongada en agencia libre, su firma con Golden State muestra que sigue siendo relevante en un vestuario que siempre aspira al campeonato.

Ahora, jugano al lado del mejor tirados de tres puntos y uno de los más grandes de la historia, Stephen Curry, los ojos estarán puestos en cómo evoluciona su rol a lo largo de la temporada y si logra reforzar aún más el camino de los Warriors hacia el anillo.