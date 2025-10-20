Thunder comienza la campaña con la meta de acabar la paridad en la NBA

Los campeones defensores de la NBA no se ven a sí mismos de esa manera.

La 80ª temporada de la NBA comienza la noche del martes en Oklahoma City, donde el Thunder —el campeón “defensor”, aunque no parece gustarles el término— recibirá sus anillos y disfrutará de un último momento de celebración por el triunfo en siete juegos sobre los Pacers de Indiana en las Finales de la NBA de la temporada pasada.

“Todo el mundo está diciendo ‘defensor’, pero también estamos tratando de estar a la ofensiva”, dijo el escolta Jalen Williams.

Traducción: Un título no es suficiente para el Thunder. Quieren más.

Son plenamente conscientes de que esta es la era de la paridad en la NBA: siete franquicias diferentes han ganado títulos en los últimos siete años, una racha sin precedentes en la historia de la liga. El comisionado Adam Silver ha visto a nueve franquicias diferentes ganar en sus 12 temporadas al frente de la NBA; su predecesor, David Stern, vio a ocho franquicias diferentes ganar en sus 30 años como comisionado. Al Thunder le gustaría ser el que al menos ponga un alto temporal a la paridad, y con prácticamente todos de regreso con un equipo de 68 victorias que ganó la corona la temporada pasada, es fácil ver por qué BetMGM Sportsbook coloca al Thunder como favorito para ganar el título de 2026.

“Es por lo que te esfuerzas”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, el escolta del Thunder tras una campaña en la que fue el líder de anotación, campeón de la NBA, MVP y MVP de las Finales de la NBA. “Todos hemos logrado algo con lo que soñamos desde que éramos niños. Hemos tenido mucho tiempo para disfrutarlo, pensar en ello y divertirnos, y supongo que se podría decir que simplemente empaparnos de ello. Yo sé que lo he hecho”.

“Pero... sería terrible perder el campeonato de la NBA en 2026. Así que ese es el nuevo enfoque. Ese es el nuevo objetivo”, agregó.

No será fácil, por supuesto. La Conferencia Oeste está absolutamente cargada.

Houston añadió a Kevin Durant a un equipo de 52 victorias. Victor Wembanyama está sano de nuevo en San Antonio. Golden State todavía tiene a Stephen Curry. Los Lakers de Los Ángeles tienen a Luka Doncic y (pronto, esperan) a LeBron James. Nikola Jokic sigue siendo imparable en Denver. Anthony Edwards aún no ha alcanzado su mejor momento en Minnesota. Los Clippers de Los Ángeles tienen la plantilla más experimentada de la liga. Dallas tiene la primera selección con Cooper Flagg y mucho talento a su alrededor.

Esos ocho equipos —entre otros— tienen esperanzas legítimas. Suponiendo que el Thunder llegue a los playoffs, al menos uno de esos ocho equipos ni siquiera llegará a la Ronda 1 de la postemporada.

“Creo que la Conferencia Oeste es la mejor conferencia que he visto. Este es mi año 29 en la NBA”, dijo Tim Connelly, presidente de operaciones de baloncesto de Minnesota. “Nunca he visto una conferencia tan rica en talento... No vamos a esquivar a nadie. No podemos esperar para ver dónde nos situamos en esta Conferencia Oeste históricamente tan fuerte”.

La Conferencia Este tiene una gran cantidad de intriga.

Indiana, el campeón defensor del Este, perdió a Tyrese Haliburton por una rotura del tendón de Aquiles en el Juego 7 de las finales y sabe que no jugará esta temporada, luego perdió a Myles Turner en la agencia libre ante Milwaukee. Boston —el gran favorito de la pretemporada para ganar el título de la temporada pasada después de ser campeones en 2024— está esperando ver cuándo el desgarro del tendón de Aquiles de Jayson Tatum le permitirá regresar. Filadelfia tuvo una temporada desperdiciada el año pasado debido a las lesiones y ahora tiene otra oportunidad de ver si Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George pueden hacer una carrera. Cleveland y Nueva York están establecidos y se espera que estén cerca o en la cima, con equipos emergentes como Orlando, Detroit y Atlanta listos para darse oportunidades de contender también.

“Creo que el equipo que gane el Este sentirá que puede ganarlo, al igual que el equipo que gane en el Oeste”, dijo el entrenador de Milwaukee, Doc Rivers. “El año pasado argumenté de que pensaba que el Este era tan bueno como el Oeste en la cima. Ahora dos equipos han recibido un golpe. Eso puede haber cambiado”.

El Thunder está tratando de no cambiar.

Ya no están persiguiendo. Son los que están siendo perseguidos. Eso, espera el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, es la única diferencia real entre esta temporada y la pasada. Esta temporada traerá desafíos no planificados, dijo, y cómo reaccione el Thunder en esos momentos puede terminar contando la historia de esta temporada.

“Es bastante impredecible hacia dónde irá eso”, dijo Daigneault. “Lo que es predecible es la solución a ello y las cosas en las que confiaremos. Siempre hemos confiado en estar muy presentes. Siempre hemos confiado en acumular los días. Siempre hemos confiado en la mejora continua y en un énfasis en las cosas que trascienden las circunstancias. Y ahí es realmente donde ha estado, está y continuará estando nuestro enfoque”.