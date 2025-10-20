Quisqueya y Consuelo inician este miércoles el TBS de San Pedro de Macorís

Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Todos Estrellas de Consuelo inaugurarán este miércoles 22 el 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), en el que se disputará la Copa BanReservas.

El partido está programado para las 8:00 de la noche, único de la jornada de apertura, y se celebrará en la sede oficial del principal evento deportivo petromacorisano el remozado polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

La información la dieron este lunes Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), y Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, en una rueda de prensa realizada en el Club De Leones, de la Sultana del Este.

Paulino y Vásquez informaron que el certamen 2025 tiene una especial dedicatoria al ex jugador de baloncesto Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Tolentino, ex presidente de Abasapema e ideólogo de la Liga de Béisbol de Manny Acta y la Fundación Impacta Kid´s.

La dedicatoria a Tejada se hizo por su destacada trayectoria deportiva como atleta de voleibol, softbol y basket en las décadas del 60´, 70 y 80´, donde accionó en su ciudad natal, diferentes torneos de la región Este del país y el TBS del Distrito Nacional, con el club Naco.

Los cronistas deportivos locales Manny del Rosario y Luis Rafael De Peña tuvieron a cargo las lecturas de las semblanzas de Tejada y Tolentino, respectivamente, y el pastor Fidel Castillo realizó la invocación religiosa, previo al inicio de la concurrida actividad.

Además de Quisqueya y Consuelo, competirán otros cuatro tradicionales equipos como el club Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México y Retiro 23, en un campeonato que se jugará a una ronda de cinco partidos para cada equipo en la serie regular, en la que clasificarán los mejores cuatro a la serie semifinal, pactada a un 3-2, y la ronda final al mejor de un 5-3.

La dirección técnica está a cargo de Amado Acosta, ex árbitro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), quien también se desempeña como Comisario Técnico en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de República Dominicana (La Súper Liga LNB).

En la actividad acompañaron a Paulino, Vásquez y Acosta los también integrantes del Comité Organizador, Carlos Dijol, quién será el tesorero; el coronel Carlos Tapia Quezada en representación del general (PN) Ramón Ramírez Encarnación, director provincial de la Policía Nacional, quienes tendrán a cargo la seguridad interna y externa del polideportivo Rolando Ramírez; Miguel Jiménez (director provincial del Ministerio de Deportes); y Aneudy Rivera (Gerente general de los Indios de SFM en la LNB).

Así como, el diputado Alcibíades Tavárez, Josía Cabrera, Nancy Santana (presidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de San Pedro de Macorís), Raymundo Gantier, Carlos Beltré, y los miembros del Comité Ejecutivo de Abasapema: José Manuel Ureña, Fidel Castillo, Kathy Celestino, Matías Sosa, Marianela Mateo y Pedro Isidro Santana.