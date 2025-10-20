"Ñoño" tras salir de un círculo indeseable

Por sus actuaciones en el denominado "baloncesto del patio", Juan Guerrero se ha ganado, además de "Ñoño", el apodo de "el cheque más seguro".

Una especie de coleccionista de premios "MVP" en todo el territorio nacional, Guerrero viene labrando una carrera de proporciones considerables que ya tiene a muchos colocándolo en la discusión del Top-10 de la historia del torneo superior distrital.

Lo más probable es que todavía no esté en ese círculo exclusivo que tiene a hombres "tan pesados" que con solo su primer nombre o apodo basta: Vinicio, Chicho, Iván, Evaristo, Hugo, Tepo, Boyón, Maíta, Hansen, Soterio, Jack Michael, Grillo, etc.

Pero eso no le quita todo el brillo que ha logrado en las últimas temporadas del TBS Distrito. Con un par de MVP de vuelta regular seguidos y tal vez un tercero en camino -que sería su cuarto en sentido general- no hay dudas de que, al menos en el patio, la "liga le queda chiquita" a Guerrero.

Un peldaño, importante aunque no definitivo para cimentar su legado, sería si, finalmente, puede salirse de un círculo nada deseable en la historia del torneo: El de estelares sin título.

Guerrero, primero con El Millón y ahora con San Carlos, no ha podido ni siquiera disputar una final en el superior de la capital. El Top-5 en en ese sentido no puede destilar más calidad:

Iván Mieses. El tercer mayor anotador en la historia, único con 500 puntos en una estación (513 en 1977 cuando promedió 34.2). Nunca estuvo en una final con Eugenio Perdomo, Arroyo Hondo o San Lázaro.

Jack Michael Martínez. 15 puntos y 12.4 rebotes de promedio de por vida, primero con MVP y Novato del Año en un mismo año. Dueño de la marca de 32 rebotes en un partido. Tres veces alcanzó la final con los lazareños, sin éxito.

Eduardo Gómez. Uno de los pocos con partidos de 50 tantos, el primer guard alto de la historia, jugador completo en ambos lados. Increíblemente, seis veces quedó subcampeón con Naco.

Manuel Guzmán. Dos veces MVP, uno de tres jugadores con dos campañas de 20 puntos y 10 rebotes. Llegó a la final con Villa Francisca (2006) cuando Naco, al fin, se coronó.

Hansel Salvador. Otro dos veces MVP, una mezcla "aplatanada" de Iverson y Kobe. Sobre los 1,800 puntos, 230 triples, 450 asistencias y 240 robos. Subcampeón con Villa Duarte (dos veces), San Lázaro y San Carlos.

Iván y Eduardo son Pabellón de la Fama. Jack Michael lo será pronto. Guzmán y Salvador tienen casos interesantes. Guerrero va en camino, pero desea salirse de ese grupo, a pesar de la buena compañía.