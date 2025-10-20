La NBA arranca con una Conferencia Oeste cerrada y una Conferencia Este abierta

La temporada número 80 del baloncesto de la NBA se inicia la noche de este martes con un par de partidos, una Conferencia del Oeste cerrada, con muchos buenos candidatos, y una Conferencia del Este abierta, en la cual los últimos representantes en la Serie Final van a luchar por clasificar.

El “salvaje” Oeste será el responsable de la primera breve jornada cuando los campeones defensores, los Thunder de Oklahoma City, reciban a los Rockets de Houston, con el flamante nuevo rey de los millones en la liga: Kevin Durant a partir de las 7:30 de la noche en el Paycom Center.

A segunda hora, los Warriors de Golden State con la presencia del dominicano Al Horford y el integrado –tras una larga novela-, Jonathan Kuminga visitan a los Lakers de Los Angeles (10:00 p.m., Crypto.com Arena) en la primera temporada completa del príncipe Luka Doncic junto al rey LeBron James.

Los cuatro proyectan para entrar a la clasificación con Rockets y Thunder al tope de la misma, asediados por los Nuggets de Denver de Nikola Jokic, los pujantes Timberwolves de Minnesota bajo el liderazgo de Anthony Edwards, los impredecibles Clippers de Los Angeles y los no menos –como su líder Ja Morant-, Grizzlies de Memphis.

Para empujar y presionar a los de arriba estarán los Spurs de San Antonio con el tercer año de un ya saludable Victor Wembanyama y tal vez algo de los Mavericks de Dallas con el pick número Cooper Flagg, el lesionable Anthony Davis –segundo de nadie cuando juega- y Kyrie Irving (fuera por lesión).

El resto de los equipos parece destinado a luchar por la lotería del próximo draft: New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento y Utah.

Pero si el Oeste pinta como una “pelea de perros”, el Este no se queda lejos.

Los Pacers de Indiana estarán sin Tyrese Haliburton todo el año debido a lesión y perdieron al centro Myles Turner, quien firmó con los Bucks. Los Celtics de Boston tras la pérdida del lesionado Jayson Tatum desmembraron el equipo –Horford y Luke Kornet se fueron como agentes libres, Krystaps Porzingis y Jrue Holiday fueron cambiados.

Eso deja el campo abierto para equipos en resurgimiento como los Knicks de Nueva York con su nuevo entrenador Mike Brown, los Magic de Orlando encabezados por Paolo Banchero, los Cavaliers de Cleveland con Donovan Mitchell a la cabeza y los Pistons de Detroit con los cuales brilla Cade Cunningham.

Los Hawks han juntado a Porzingis con Trae Young, Milwaukee sigue teniendo a Giannis Antetokounmpo y los Sixers de Filadelfia ruegan al todo poderoso que el refuerzo “salud” esté del lado de Joel Embiid y Paul George.

Más allá de los ya mencionados sería una sorpresa con equipos como Miami Heat, Washington Wizards, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls y Charlotte Hornets.

Dominicanos. Horford, en los Warriors, y Karl-Anthony Towns en los Knicks seguirán como los más estables. Chris Mañón (Lakers) y David Jones-García (Spurs) tienen contratos de doble vía y jugarán más en la GLeague. Lester Quiñones y Justin Minaya (liberados por Orlando) siguen pululando por la liga sin nada seguro.

Nuevos coaches. Brown en los Knicks, Jordan Ott en los Suns, David Adelman, de interino a oficial con los Nuggets al igual que Doug Christie con los Kings y Toumas Lisalo con los Grizzlies.