Guachupita y San Cristóbal ganan con facilidad en torneo de básquet femenino

Las Águilas de Guachupita y las Laguneras de San Cristóbal arrollaron el domingo a sus oponentes en la continuación de la serie regular del XII Torneo Nacional de Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”.

En el certamen compiten 11 equipos, divididos en dos grupos: A y B, tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

Las Águilas aplastaron 82-38 a las Dinámicas de Los Alcarrizos, en el partido que escenificaron en el polideportivo del club Renacer, en el sector capitalino de Guachupita.

Josefina García 17 puntos, Katherine Constanza 15 tantos, 14 rebotes y cinco asistencias, Luis Mauri Rodríguez aportó 13 con nueve balones capturados, Analiz Montero 11 más 14 atrapadas, y la veterana Sugey Monsac consiguió ocho dígitos y atrapó 10 rebotes.

Por las Dinámicas, Stacy García anotó 22 puntos con nueve rebotes, y Yeimi Rosario encestó ocho y tomó 14 pelotas.

De su lado, Vanessa Bautista anotó 35 puntos y capturó 11 rebotes para completar un doble-doble en la victoria de las Laguneras de San Cristóbal, 111-56 sobre las Cañeras del Este, en el choque que disputaron en el polideportivo municipal de San Cristóbal.

A Bautista, que estuvo a ley de una asistencia (tuvo nueve) para un triple-doble, contó con el respaldo de Yaneili Doñé 21 tantos más 10 rebotes, Nayeli Morillo coló 15 con 13 asistencias, Génesis Evangelista 14, Melany Japa 12 y 15 capturas, y Yuleidy Zapata 10.

En el revés, Tamara Severino encestó 13 puntos y Ruth Loveras ligó 12 dígitos más seis rebotes, y Rossi De León terminó con nueve.