Esmery Martínez y Joel Soriano se destacan en ligas de Turquía y España, respectivamente

Esmery Martínez se acercó a un doble-doble y Cesarina Capellán tuvo cifras dobles en anotación durante su actuación en el baloncesto internacional durante el pasado fin de semana.

El sábado, en Turquía, Martínez fue la segunda mejor anotadora (15) y primera en rebotes (9) con dos balones recuperados para el equipo de Kocaeli en una derrota con pizarra de 86-70 ante el Fenerbahce.

La nativa de Hato Mayor anotó seis de nueve intentos al canasto y se fue de 5-3 desde la liga de personal.

El mismo día, pero en la liga LF Challenge de España, Capellán tuvo 13 tantos, siete rebotes, cuatro robos, una asistencia y un bloqueo en 20 minutos como suplente para ayudar a Unicaja a superar 97-59 a Barca CBS.

Se fue de 8-3 desde el campo, 6-2 en triples y 6-5 en lances libres.

El domingo, en la ACB española, Chris Duarte acabó con dos puntos, un rebote, una asistencia y un robo de balón en 13 minutos con tres faltas para Unicaja que perdió 83-77 ante Barcelona.

También por los derrotados, Tyson Pérez terminó con nueve tantos y seis rebotes, además de un balón robado.

El día anterior, Joel Soriano tuvo 13 unidades (10-5 de campo, 4-3 en lances libres), seis rebotes, dos robos y una asistencia con Zaragoza que perdió 88-84 frente a Rio Breogán.

En la liga Primera FEB, Omar Silverio se fue con nueve puntos, dos rebotes y una asistencia en la victoria de Estudiantes 88-82 ante Alicante.

Jassel Pérez acabó con seis tantos (9-2 de campo, 6-0 en triples, 2-2 en lances libres), siete rebotes y siete asistencias por el Cantabria que perdió 90-75 contra Fuenlabrada.