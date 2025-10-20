Braun acuerda una extensión de contrato de 125 millones y 5 años con los Nuggets

El escolta Christian Braun acordó el lunes una extensión de contrato por cinco años y 125 millones de dólares con los Denver Nuggets.

Su agente, Bill Duffy, confirmó el acuerdo a The Associated Press. ESPN fue el primero en informarlo.

Braun, de 24 años, viene de una temporada con los Nuggets en la que se convirtió en titular. Promedió 15,4 puntos y 5,2 rebotes.

Conocido por su defensa enérgica y su dinamismo, Braun encaja a la perfección con Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon. Braun también luce un nuevo peinado esta temporada: su corte rapado.

Braun, de 1,98 metros, fue seleccionado por Denver con la selección número 21 en 2022 tras finalizar su carrera en Kansas con un título nacional. Posteriormente, ayudó a los Nuggets a conseguir su primer campeonato de la NBA durante su temporada de novato.

Braun anotó 30 puntos, su mejor marca personal, el pasado abril contra los Indiana Pacers. Promedió 12,6 puntos y 6,4 rebotes en una racha de playoffs la temporada pasada que terminó con una derrota en segunda ronda ante el eventual campeón Oklahoma City Thunder en siete partidos.

Los Nuggets son de los favoritos para ganar la corona de la NBA esta temporada. Presentan una nueva imagen tras traspasar a Michael Porter Jr. a Brooklyn por Cam Johnson y cerrar otro acuerdo con Sacramento por el pívot Jonas Valanciunas . Denver también fichó a Tim Hardaway Jr. y a Bruce Brown, quien, junto con Braun, fue una pieza clave desde la banca cuando los Nuggets ganaron en 2023.