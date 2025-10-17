San Carlos gana serie regular del grupo A al derrotar a Huellas del Siglo y le complica su situación

El club San Carlos ganó la serie regular del grupo A al derrotar a Huellas del Siglo, 73-58, en el choque de cierre de la jornada de este viernes del TBS Distrito 2025, en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los sancarleños se convierten en el primer equipo de todo el TBS Distrito con siete triunfos (sus últimos cinco consecutivos) y dos perdidas, ganando la serie regular y clasificado a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) siguen con aspiraciones para las dos plazas restantes del grupo A.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El refuerzo sancarleño Tyran De Latibeaudiere anotó 16 puntos y atrapó ocho rebotes, Eddy Polanco 14, JJ Romer logró un doble-doble de 14 tantos y 11 pelotas atrapadas, y Luis David Montero ligó 10.

Por el combinado de Cristo Rey, el importado Emmanuel Egbuta consiguió cifras dobles de 17 unidades y 11 rebotes, Anphernee Acevedo pudo encestar 15 puntos y el tambien refuerzo Jeff Newberry 10.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

El TBS Distrito 2025 tendrá la última jornada dominical de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 18va actividad en general, del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde jugarán Bameso y El Millón, y a las 6:00 de la tarde, Rafael Barias contra San Carlos.