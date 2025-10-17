Mauricio Báez le remonta 20 a Los Prados, Ferreiras anota 29 puntos en el TBS Distrito

El club Mauricio Báez se valió del debutante refuerzo francomarisano Luismal Ferreiras para remontarle una desventaja de 20 puntos ante al club Los Prados, al que venció 104-93, en el primer partido del doble cartel de este viernes de la serie regular del TBS Distrito 2025.

El partido se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La “Bestia del Jaya”, como se le conoce a Ferreiras, hizo su debut imponiendo su poderío con un doble-doble de 29 puntos y 15 rebotes, para encabezar una remontada mauriciana de 20 puntos de desventaja al concluir la primera, que quedó 59-39 a favor de los pradendes.

El Mauricio también se sobrepuso a la expulsión de su dirigente Melvyn López, en el segundo tiempo, y se quedó a cargo del equipo su asistente Ruddy Martínez.

En el tercer período, el Mauricio se acercó de seis, 69-75, y en el último cuarto se fueron arriba con un dominio total y lo dominaron de 17 puntos, 35-18, para sellar la pizarra 104-93.

De esta manera, la escuadra de Villa Juana le ganó 2-0 la serie particular a Los Prados y mejoró su récord a 5-4, poniendo un pie cerca de la clasificación a la Fase de Eliminación que tiene anclado a San Carlos en el grupo A, mientras que Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo siguen con aspiraciones.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

A Ferreiras le correspondió en la ofensiva el capitán mauriciano Gerardo Suero con 19 puntos, Luis Feliz 13, Rayner Moquete 12 y Juan Miguel Suero 11.

Por Los Prados, Jefry Abreu lideró con 24 tantos, William Cruz anotó 23 puntos y ocho asistencias, el refuerzo boricua Ángel Matias tuvo 17, seis rebotes y cinco asistencias, y el tambien refuerzo, el norteamericano BJ Fiztgerald aportó 12 dígitos con seis capturas de balón y seis pases.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 tendrá la última jornada dominical de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 18va actividad en general, del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde jugarán Bameso y El Millón, y a las 6:00 de la tarde, Rafael Barias contra San Carlos.