Rafael Barias elimina a El Millón y define los clasificados del grupo B en el TBS Distrito

El club Rafael Barias eliminó a El Millón al sacarle un importante triunfo este miércoles, 107-79, que le dio la clasificación a la Fase de Eliminación junto a San Lázaro y Bameso en el grupo B, en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

El partido se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los barianos igualaron su récord en 4-4 en la presentación de credenciales como dirigente de su exjugador José -Pancho- Fortuna (1-0), mientras que los millonarios quedan descartados nuevamente de la contienda capitalina con 1-7, restándoles dos partidos por disputar que aunque lo ganen no llegaría a las cuatro victorias de El Barias, por igual con Bameso y el líder San Lázaro.

En el otro grupo, el A, el club San Carlos es el primero en clasificar con el mejor récord del torneo, 6-2, mientras que el Mauricio Báez está empate con 4-4 en la segunda posición con Los Prados, y Huellas del Siglo (3-5), se disputan las dos plazas faltantes.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

Por el conjunto de Villa Consuelo los mejores fueron Bryan Ramírez con 22 puntos y cuatro asistencias, y lideró a otros cinco compañeros con 10 o más puntos: LJ Figueroa anotó 18 tantos, Luis López 14, Dimas Carrasco 13, y el refuerzo norteamericano Jordan Goldwire aportó 12 y el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo completó un doble-doble de 10 dígitos y atrapó 11 rebotes.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela encestó 17 puntos con siete asistencias, los refuerzos Ruo Monyyong (ocho rebotes) y Myron McGowan 13 cada uno y Andrés Fulgencio tuvo 12.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 está en una semana crucial, la penúltima de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 17va actividad en general, del total de 20 jornadas.

Un doble choque caracteriza esta jornada a partir de las 7:00 de la noche, Mauricio Báez frente a Los Prados, y a las 9:00, Huellas del Siglo contra San Carlos, del grupo A.