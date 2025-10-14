¿Quién es Evaristo Pérez? a quien está dedicado el TBS Distrito

Para 1974, año de los Doce Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en la República Dominicana, el sueño de Evaristo Pérez era convertirse en un destacado pelotero profesional.

Trabajaba como empleado en el Santo Domingo Country Club, aprendió la técnica del golf y llegó a ganar un campeonato organizado entre los trabajadores del lugar.

Compartía sus labores con una visita cada día a un improvisado estadio de béisbol que sus amiguitos del kilómetro 12 de Haina habían construido.

Pero lo que nunca le pasó por el pensamiento del joven de 15 años era que el baloncesto sería la base sobre la que construiría su futuro.

Un año después, a invitación del fotógrafo Antonio García Valoy, quien lo vio en su lugar de trabajo, fue invitado al club Mauricio Báez a practicar un deporte que no conocía y que nunca había practicado.

Solo tres meses duró con los mauricianos – que perdieron una joya sin darse cuenta; pero el baloncesto ya le había inyectado con su magia.

Todavía tenía la esperanza de ser jugador de béisbol. Reuniendo todo el dinero que tenía se dirigió a la tienda de la Casa de los Cuadritos, en la calle Mella, donde, por casualidad se encontraban varios dirigentes del club San Carlos que no pudieron pasar por algo las condiciones físicas del muchacho.

Al día siguiente, luego de un largo conversatorio para convencer al prospecto, Evaristo ya era parte del equipo juvenil del club y estaba practicando en la cancha de la escuela Chile.

No fue fácil que aprendiera la técnica del baloncesto. A veces pensó que nunca lo lograría. Pero reconoce que gracias a la paciencia del entrenador Luis Guerrero se fue adaptando al deporte del aro y el balón.

Su progreso fue tal que, dos años después (1977) ya debutaba en la selección nacional superior, nada más y nada menos que en el Centrobasket de 1977 en Panamá, testigo de la coronación con la medalla de oro del equipo criollo.

Apenas jugó algunos minutos, ya que era más novato del grupo junto a Víctor Chacón. Pero en 1978 ya era un estelar con el seleccionado que participó en el Campeonato Mundial en Manila, Filipinas.

En seis partidos promedió 12.0 tantos. Fue el máximo anotador (16) en la primera victoria dominicana en un Campeonato Mundial, 80-76 sobre Senegal, el seis de octubre de ese año.

Encestó 15 puntos frente en una cerrada derrota ante Checoslovaquia (82-81) y marcó otros 20 contra Puerto Rico.

Integró los equipos para los Panamericanos de 1979 y el Centrobasket de 1981, ambas competencias teniendo como sede a Puerto Rico.

También jugó en los Centroamericanos de 1982 en Cuba, y los Juegos Panamericanos de 1979 que fueron organizados por Venezuela.

Estuvo en el primer equipo dominicano que compitió en un Torneo Preolímpico (1984 en Brasil).

Anotó 34 puntos en un triunfo contra Argentina (88-83), se fue con 20 tantos en el partido ante Cuba, mientras que en el desafío versus México coló otros 15.

El Centrobasket de 1985, en México, y los Centroamericanos de 1986 en Santiago de los Caballeros fueron sus próximos compromisos con el uniforme nacional.

En ese último torneo logró 19 puntos y atrapó 16 rebotes en una victoria apretada sobre Islas Vírgenes (70-68). Anotó 15 puntos en la dolorosa derrota en tiempo extra ante Puerto Rico (94-88).

Evaristo Pérez durante un descanso con la selección nacional en el Centrobasket de 1987.fuente externa

Tuvo averages de 11.9 puntos y 8.3 rebotes en el Centrobasket de 1987, celebrado en Santo Domingo, y en el cual el país se tuvo que conformar con el cuarto lugar.

Regresó con la República Dominicana al Centrobasket de 1989 en Cuba, donde colaboró en los triunfos sobre Costa Rica y Trinidad & Tobago con 25 y 27 puntos, respectivamente.

Pérez fue el líder anotador para la República Dominicana en su histórica victoria del 8 de junio de 1989 sobre Estados Unidos con marcador de 116-108. Ese ha sido el único triunfo, hasta el momento, sobre un equipo de categoría superior de ese país. Evaristo terminó el partido con 29 tantos.

Encestó 17 tantos en el éxito sobre Cuba al día siguiente con pizarra de 85-77.

Los Centroamericanos de 1990 en México, el Centrobasket y el Premundial de 1993, estos dos últimos en Puerto Rico fueron los últimos tres de los 15 torneos internacionales en los cuales defendió los colores patrios.

Al terminar el torneo superior distrital de 1977, donde ganó el premio de Novato del Año, se organizó un triangular que incluyó a un equipo de la Universidad de Detroit.

Uno de los entrenadores, impresionado por la agilidad de Evaristo en la cancha, le propuso una beca para estudiar y jugar en los Estados Unidos.

En esa ciudad estadounidense estudió comunicación y terminó de perfeccionar sus habilidades como jugador.

En 1980 fue el primer extranjero contratado para jugar como refuerzo con los Atléticos de San Germán en la liga de baloncesto de Puerto Rico.

En 1984-85 y 1995-86 ayudó a que sus equipos ganaran el campeonato de las ligas de Portugal (Oporto) y Brasil (Corinthians), respectivamente.

Fue sub-campeón en el 1983-84 con el Vasco Da Gama en Brasil, al que reforzó otra vez en 1986-87.

En 1987-88 jugó en España, en la liga ACB con el IFA Español Barcelona, con el cual promedió 15 puntos y nueve rebotes en 11 partidos.

Un año después regresó a la liga superior de Puerto Rico y allí se convirtió en uno de los principales reboteros de la liga.

Ayudó al equipo de San Carlos, con el cual jugó durante toda su carrera en el torneo superior distrital -19 años- a conquistar ocho campeonatos (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988 y 1989) de los 10 logrados por el club.

Es el segundo mejor anotador (4,068) y rebotero (2,104) en la historia de la justa superior del Distrito Nacional. Vio acción en 249 partidos de serie regular y terminó con promedios vitalicios de 16.3 puntos y 8.4 rebotes.

Además del premio al Novato del Año en 1977, fue dos veces ganador del galardón al Jugador Más Valioso (1986, 1987), en cuatro oportunidades fue líder en rebotes y en otras cuatro terminó con medias de 20 y 10 en puntos y capturas, respectivamente.

Tuvo experiencia como entrenador asistente con la selección nacional. Fue instalado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el 2007 y ha ocupado varios puestos en el Estado Dominicano ligados al Ministerio de Deportes.