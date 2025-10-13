Jugadoras dominicanas refuerzan en el básquet internacional

No solo son los hombres, los baloncestistas dominicanos que ven acción en torneos internacionales.

Hay que añadir tres chicas que están vistiendo franelas de clubes en un par de países europeos.

Esmery Martínez (6-2, delantera fuerte, 2000) ha “llevado sus talentos” al equipo Kocaeli de la liga KBSL de Turquía.

En los primeros dos partidos de la serie regular, tiene promedios de 7.5 puntos, 7.5 rebotes, 1.5 asistencias y 1.5 robos de balón en 24.5 minutos por encuentro.

Está lanzando para un 44 por ciento desde el campo y para un 70 por ciento en lances libres.

El año pasado, la nativa de Hato Mayor se convirtió en la primera dominicana en ser seleccionada para la WNBA. Fue quinta en la segunda ronda (17 en general) para New York Liberty. Con ese combinado de la WNBA ha visto acción en las pasadas dos pretemporadas aunque está pendiente todavía su debut en esa liga.

Cesarina Capellán pertenece al Unicaja de la LF Challenge de España.fuente externa

Cesarina Capellán (5-10, delantera rápida, 2003) ve acción con el equipo Unicaja de la liga LF Challenge en España.

En tres desafíos, todos victorias de su club, presenta averages de 12.3 puntos, 4.0 rebotes, 1.7 asistencias, 1.3 bloqueos y 1.3 robos.

Está marcando el 57 por ciento de sus lances de dos, 31 por ciento en triples y 60 por ciento de la línea de los lances de personal.

Angela Jiménez ve acción con el Mostoles de la LF en España.fuente externa

Angela Jiménez (6-0, delantera, 2003) labora con el equipo Mostoles de la liga LF2, también en España.

Ha accionado en dos partidos con medias de 7.5 tantos, 6.5 rebotes y un bloqueo en 22 minutos por salida con un 53.8 por ciento de acierto en lances de dos puntos.

Jiménez está recuperada de un accidente en cancha por el cual tuvo que ser operada en la cabeza.