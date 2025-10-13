El Edén, de Nagua, conquista el II Clásico de Hugo Cabrera en New Jersey

El club El Edén, del municipio de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, conquistó el título de campeón del II Clásico de Baloncesto Hugo Cabrera U16 que con la participación de 20 equipos se culminó este lunes en los Estados Unidos.

El Edén venció 58-47 a los Reales del Caliche, del Cristo Rey, en el partido final disputado en la Escuela Secundaria de la ciudad de Union City, estado norteamericano de Nueva Jersey.

Yanden Pérez se presentó bestial en la duela con 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, Enmanuel Vásquez 14 tantos y tomó ocho balones, y Kelfry Rosario siete y nueve atrapadas.

Por los vencidos, Justin Rincón logró un doble-doble de 32 puntos y 13 rebotes, y Jeudy Rodríguez le respaldó con nueve encestes.

El certamen juvenil masculino se celebró del 10 al 13 de este mes, en el citado centro de estudios secundarios de Nueva Jersey y fue dedicado en especial al doctor Ramón Tallaj.

La organización estuvo a cargo de la Hispanic Basketball Association (HBA), que preside el Inmortal del Deporte Dominicano Manolito Prince, y la dirección técnica de Víctor Sierra.

Puerto Plata en tercero

La escuadra representativa de la provincia de Puerto Plata se adjudicó la tercera posición de la justa tras imponerse 60-41 al club San Lázaro, de Santo Domingo, en el mismo escenario.

Jesús Núñez anotó 14 puntos y seis rebotes, Greuris Almonte y Erick Domínguez con nueve dígitos cada uno, Yariel Peña ocho y Wellington Vargas seis encestes más cinco asistencias.

Compitieron 20 equipos, 16 de la República Dominicana de los clubes Bameso, Academia Sueños Basketball, Villa Francisca, Renacer, Gregorio Luperón, Gladiadores, La Ciénaga, El Edén de Nagua, Ensanche La Fe, Academia José Pérez, los Toritos Kids, Brisas del Isabela, Puerto Plata, Bameso NY, Reales del Caliche y San Lázaro.

Además, de cuatro combinados de los Estados Unidos como lo son Union City High School, Washington Heights JV, Unión Deportiva de Providence y New York City Elite.

La Junta de Directores de la HBA la integran el Dr. Ramón Tallaj, Alex Damirón, Víctor Sierra, José De Lemos, Ramón Tallaj Jr., Julio Pabón y las colaboraciones de Gilberto De la Cruz, Amauris Castillo, Mariel Gilbert, José Morillo, Luis Rojas, Antonio Valdez, Erick Merán, Diógenes Paredes, y el personal de la compañía P&G.