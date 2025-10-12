José Horacio y Don Bosco triunfan para provocar un cuádruple empate en el BSE de Moca

En una jornada cargada de intensidad y emociones, los clubes José Horacio Rodríguez y Don Bosco salieron victoriosos en el XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), provocando un cuádruple empate (2-2) en la tabla de posiciones del certamen, dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

El conjunto del José Horacio Rodríguez se impuso 94 por 88 al club La Cancha, en un partido cerrado que se definió en los últimos segundos. Un triple de Yonathan Polanco, restando 43 segundos, otorgó ventaja de 90-88 a los ganadores, la cual no volvieron a perder.

En la siguiente jugada, Luiyi Rojas perdió el balón al salir del tabloncillo, y Darious Monten sentenció el encuentro desde la línea de tiros libres, asegurando el triunfo del José Horacio.

Monten fue la principal figura ofensiva del encuentro con 34 puntos, escoltado por Malfry Sánchez (15), Juan Sime (12), y Polanco y Rojas (11) cada uno. Por La Cancha, sobresalieron Manauris Liriano (31 puntos), Antonio Gordon (25) y Rafael Balines (10).

don bosco gana con debut de jonathan bello

En el primer encuentro de la doble jornada, el campeón defensor Don Bosco (2-2) venció 83-78 al club San Sebastián (2-2), en un emocionante partido celebrado en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

El debutante Jonathan Bello encabezó la ofensiva del Don Bosco con 28 puntos, incluyendo tres lances libres en los segundos finales que sellaron la victoria. Le acompañaron Darwin Rosario (17) y Mikael Ureña (14).

Por el San Sebastián, Juan Junior Rosario finalizó con 25 puntos y 10 rebotes, mientras que el también debutante Anderson García logró 17 puntos y 10 rebotes, y Nargenis Ulloa aportó 10 unidades.

Con estos resultados, el torneo mantiene una paridad total entre los cuatro clubes participantes, lo que anticipa una fase regular sumamente competitiva en el BSE de Moca 2025, evento que cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

don bosco retira la camiseta de francis vargas

El Club Don Bosco se honra en retirar el dorsal #5, en reconocimiento a la extraordinaria trayectoria de Francis Vargas, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club.

Durante su carrera, Vargas representó con orgullo y entrega los colores del Don Bosco, destacándose como un tirador letal, un líder dentro y fuera de la cancha, y una pieza esencial en los momentos más gloriosos del Don Bosco.

Promedio unos 9.5 puntos, 1.8 rebotes, 1.1 asistencias, con un 40.7% en triples, y fue 4 veces Campeón del Torneo Superior de Espaillat (BSE), en los años 2001, 2002, 2005 y 2008.