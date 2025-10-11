Eddy Polanco, con 32 puntos y 10 asistencias, da victoria a San Carlos sobre San Lázaro

Eddy Polanco tuvo una sólida ofensiva de 32 puntos y 10 asistencias para que San Carlos se aferre a la cima del grupo A al ganarle a San Lázaro, 105-99, al bajar el telón este viernes en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Los verdiamarillos consiguieron su quinto juego ganado y tercero al hilo, con apenas dos derrotas, a la vez que frenaron en tres la racha victoriosa de los lazareños (5-2), que ya tienen un puesto seguro para la Fase de Eliminación como parte del grupo B, luego de que el club Mauricio Báez venciera 90-70 a El Millón, este viernes.

Cada grupo otorga tres plazas a la Fase de Eliminación.

El encuentro entre los “Santos se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la continuación de las rondas de partidos intergrupos.

Ademas de Polanco se destacaron por la tropa de las “Cinco Esquinas” Juan Guerrero con doble-doble de 22 tantos y 10 rebotes, el refuerzo norteamericano Tiran Latibeaudiere coló 14 encestes y Kevin Mateo aportó 11 dígitos.

Por los de Jobo Bonito, Ángel Núñez debutó con 19 puntos y seis rebotes, Anderson Mirambeaux y AJ Bramah 14 unidades cada uno, y con 11 quedaron Victor Liz y Yeickson Montero.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 vuelve a la competencia en su cuarto domingo con un doble cartel en la octava y última fecha de la fase intergrupos, y 14va en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde, será el partido entre los clubes Bameso ante Los Prados, y a las 6:00, se verán las caras Rafael Barias vs. Huellas del Siglo.