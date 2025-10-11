David Jones anota 20 en triunfo de San Antonio ante Utah en pretemporada de la NBA

El dominicano David Jones-García encestó 20 puntos, todos después del tercer cuarto, para ayudar a los Spurs de San Antonio a vencer 134-130 en tiempo extra a los Jazz de Utah en el partido de la pretemporada de la NBA el viernes por la noche.

Jones-García marcó seis de sus 13 intentos al canasto, aportó cuatro rebotes, cuatro asistencias y una recuperación de balón en los 18 minutos que estuvo en la cancha. Marcó ocho de nueve lances libres, pero se fue de 5-0 en triples.

Victor Wembanyama fue el mejor por los ganadores con 22 puntos y siete rebotes en 16 minutos, mientras que Devin Vassell aportó otros 18 tantos.

Brice Sensabaugh lideró a Utah con 26 unidades y Ace Bailey tuvo 20.

En otro partido, Lester Quiñones tuvo cinco puntos y tres rebotes en siete minutos para los Magic de Orlando que superaron 128-98 a los Sixers de Filadelfia.

Wendell Carter Jr. encabezó a los ganadores con 20 puntos y 13 rebotes. Tyrese Maxey lideró a los derrotados con 17 tantos.

En el partido celebrado en China y en el cual los Suns de Phoenix se impusieron 132-127 a los Nets de Brooklyn, el dominicano Koby Brea no vio acción.