Matías (22), Ramírez (21) y Cruz (20) lideran a Los Prados en el triunfo sobre el Rafael Barias

El club Los Prados logró este miércoles una importante victoria sobre Rafael Barias, 84-82, que lo mete de lleno en la pelea por uno de los tres cupos que dispone el grupo A, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Los pradenses igualaron su récord en 3-3, al igual que los propios barianos pero estos pertenecen al grupo B, al culminar el partido que disputaron en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, sede oficial del TBS Distrito 2025.

Los Prados alcanzaron su tercera victoria, que es la misma cantidad que el certamen del 2024, donde tuvieron 3-7, y al mando también de su actual dirigente Carlos Payano, quien antes de ser despedido en esa ocasión los dejó con foja de 3-4.

A la ofensiva pradense sobresalieron tres jugadores con cifras dobles en puntos al frente del refuerzo boricua Ángel Matías, quien logró encestar 22 puntos y atrapó nueve rebotes, acompañado del nativo Kelvin Ramírez con 21 tantos más ocho balones capturados y el dominico-boricua William Cruz aportó 20 encestes y dio siete asistencias.

El refuerzo norteamericano BJ Fitzgerald colaboró con 11.

Por los barianos, Eusebio Suero anotó 21 puntos, Bryan Ram{irez tuvo 16 unidades, LJ Figueroa 14 y el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo 11 con ocho rebotes.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

El TBS Distrito 2025 reanuda su accionar este viernes con un doble cartel en la séptima fecha de la fase intergrupos, y 13va en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, será el duelo entre los clubes Mauricio Báez y El Millón, y a las 9:00, se miden los “Santos” San Carlos y San Lázaro.