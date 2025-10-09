Anderson García conduce a San Lázaro ante Mauricio Báez con 17 puntos y 18 rebotes

El refuerzo mocano Anderson García tuvo este miércoles una noche inspiradora para el club San Lázaro que sacó de abajo para imponerse 93-83 al Mauricio Báez y cerrar la jornada de manera espectacular en un partido reñido de principio en el 49 TBS Distrito 2025.

García hizo de todo en cancha en 33:37 minutos de acción en los que encestó 17 puntos y tomó 18 rebotes para un doble-doble, a los que le agregó seis asistencias y una férrea defensa aérea en la que propinó cuatro bloqueos.

García pudo tapar el hoyo de la poca efectividad ofensiva del refuerzo santiagues Victor Liz, quien al final pudo acertar dos lances de tres y terminar el partido con 13 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

AJ Bramah fue el máximo anotador de los lazareños con 19 puntos y en la zona pintada capturó nueve balones. Un eficaz Lewis Duarte también contribuyó a la victoria con 10 unidades, nueve balones atrapados más cuatro asistencias y Jordan Gerónimo tuvo 12 dígitos.

Por el Mauricio, el refuerzo norteamericano Tony Farmer completó cifras dobles de 21 puntos y 10 rebotes, Juan Miguel Suero sumó 16 tantos, nueve capturas y seis asistencias, el importado Emmit Williams 13 con ocho rebotes y Gerardo Suero ligó 11 encestes más 10 balones tomados para un doble-doble.

San Lázaro (5-1) se convierte en el primer equipo con cinco triunfos y extiende su racha ganadora a tres, líder del grupo B, y pone un pie en la clasificación a la Fase de Eliminación que otorga tres cupos por grupos.

De su lado, el Mauricio de nivela con 3-3 en su segunda derrota seguida, aspecto no visto desde su retorno al TBS Distrito en el 2016, tras 13 años de ausencias.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 reanuda su accionar este viernes con un doble cartel en la séptima fecha de la fase intergrupos, y 13va en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, será el duelo entre los clubes Mauricio Báez y El Millón, y a las 9:00, se miden los “Santos” San Carlos y San Lázaro.