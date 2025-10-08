baloncesto
Anphernee Acevedo encesta 22 puntos y Huellas del Siglo se impone a Bameso
Huellas del Siglo sale de racha de tres derrotas en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.
El club Huellas del Siglo salió de una mala racha al vencer este martes 83-75 a Bameso, para cerrar la jornada de este martes en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.
Huellas tenía tres reveses seguidos y con esta victoria mejoraron su récord en 2-4, aunque permanecen en la última plaza del grupo A, en cambio, los bamesianos, que perdieron por segunda ocasión al hilo, se emparejaron al registrar 3-3, como integrante del grupo B, en el que ocupan el segundo lugar, por debajo del líder San Lázaro que marca 4-1.
El encuentro se desarrolló en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, sede oficial del TBS Distrito 2025.
Los mejores anotadores por Huellas fueron Anphernee Acevedo con 22 puntos y cinco asistencias, Miguel Miranda 11, el importado Emmanuel Egbuta logró un doble-doble de 10 tantos con 11 rebotes, Juan Paez 10 y Darwin Cabrera aportó nueve encestes y atrapó 10 pelotas.
Por Bameso, Luis Reynoso ligó 15 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, Fausto Pichardo y Miguel Simón 14 unidades cada uno.
El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.
Juegos del miércoles
El TBS Distrito 2025 sigue este miércoles con dos partidos más en la sexta fecha de la fase intergrupos, y doceava en general, de la serie regular del total de 20 jornadas.
A las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados ante Rafael Barias, y a las 9:00, chocarán San Lázaro contra Mauricio Báez.