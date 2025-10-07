Manolito Prince anuncia segundo clásico de básquetbol Hugo Cabrera en Nueva Jersey

La Hispanic Basketball Association (HBA) anunció la celebración del Segundo Clásico de Baloncesto Hugo Cabrera U16 en los Estados Unidos, con la participación de 20 equipos, en la Escuela Secundaria de Union City, en Nueva Jersey.

El certamen juvenil masculino se celebrará del 10 al 13 de este mes, en el citado centro de estudios secundarios de Nueva Jersey y tendrá una dedicatoria especial para el doctor Ramón Tallaj.

La información fue suministrada por el Inmortal del Deporte Dominicano Manolito Prince, presidente de Hispanic Basketball Association (HBA), quien adelantó que todo está listo para recibir a las delegaciones que comenzarán a llegar desde este jueves a Nueva Jersey.

El anuncio de Prince se hizo en el marco de un encuentro con la prensa y representantes de las delegaciones dominicanas que irán a Nueva Jersey, en el Prado Bar, del club Los Prados.

Prince resaltó que la dirección técnica estará a cargo del experimentado Víctor Sierra.

Sostuvo Prince que a apertura será este viernes 10 de octubre, a las 6:00 de la tarde, y competirán 20 equipos, 16 de la República Dominicana provenientes de los clubes Bameso, Academia Sueños Basketball, Villa Francisca, Renacer, Gregorio Luperón, Gladiadores, La Ciénaga y El Edén, del municipio de Nagua, en María Trinidad Sánchez.

También, los clubes Ensanche La Fe, Academia José Pérez, Academia José Pérez, los Toritos Kids, Brisas del Isabela, Puerto Plata, Bameso NY, Reales del Caliche y San Lázaro.

Además, de cuatro combinados de los Estados Unidos como lo son Union City High School, Washington Heights JV, Unión Deportiva de Providence y New York City Elite.

“Por segunda ocasión honramos la memoria del “Inmenso” Hugo Cabrera, quien contribuyó mucho al baloncesto dominicano y a la diáspora en los Estados Unidos”, exclamó Prince.

La Junta de Directores de la HBA la integran también el homenajeado con la dedicatoria el Dr. Ramón Tallaj, Alex Damirón, Víctor Sierra, José De Lemos, Ramón Tallaj Jr. y Julio Pabón.

Vale destacar las colaboraciones de los dirigentes clubísticos en Santo Domingo, Gilberto De la Cruz, Amauris Castillo, Mariel Gilbert, José -Chacho- Morillo, Luis Rojas, Antonio Valdez, Erick Merán y Diógenes Paredes, y el personal de la compañía P&G.