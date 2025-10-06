Varilla y cemento no es suficiente

Aplaudimos la decisión de invertir el dinero recuperado de la corrupción pública en el deporte. Solo esperamos que se beneficien los deportistas y no solo los ingenieros.

El anuncio y sobre todo ejecución de los polideportivos en todo el territorio nacional pondrá una base importante en la estructura de las distintas disciplinas deportivas... Pero no sería suficiente.

Y es que "no solo de varilla y cemento" vive el deporte dominicano. No es solo construcciones. Claro que son importantes, pero prioritarios son los programas y las personas.

No hacemos nada con tener las mejores edificaciones deportivas si en un par de años por el uso, abuso o falta de administración serán "elefantes blancos".

Ideal sería que las autoridades de cada provincia, cada municipio, sean senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, etc. sean los responsables de su manteniento. Pero para eso se necesita un plan. De otra manera, el esfuerzo que hacemos ahora en las edificaciones caerá en saco roto.

Alegra sobremanera que La Vega va a tener su arena, que se ha ganado la fanaticada por su cerrado apoyo al baloncesto con sus clubes, su alegría, su organización en uno de los torneos más importantes que, sinceramente ya el Pabellón Fernando Teruel le quedaba pequeño.

Muchas otras provincias serán beneficiadas y eso se agradece tanto al Presidente como al Ministro de Deportes.

Pero hay otras aristas de la actividad deportiva que requieren atención urgente.

Por ejemplo, en nuestro amado baloncesto resulta contradictorio que la presencia de los jugadores "del patio" sea prácticamente testimonial si es que hacen la selección nacional.

La calidad de nuestros baloncestistas ha aumentado y por eso refuerzan en las mejores ligas del mundo, pero no así el de "nuestro baloncesto" cuyos torneos superiores fomentan el juego individual y donde dominan los "refuerzos" en su mayoría.

Salvo el programa de selecciones nacionales que ha ayudado a que los chicos se identifiquen más con la camiseta tricolor, el básquet del patio, con su premura y sus deseos de ganar, más que bien está haciendo mal a los jugadores.

Salta a la vista, además, que los principales atletas criollos son entrenados por extranjeros. Marileidy Paulino (cubano), las Reinas del Caribe (brasileños) y la selección del pueblo, la de baloncesto (argentino con un asistente principal siempre extrajero).

No se rechaza el aporte en la construcción de los polideportivos, pero hay otros aspectos a tomar en consideración para el desarrollo que queremos del deporte dominicano.

Y que no pase como el cuatro por ciento de la educación, que solo ha servido para que los ingenieros tengan más "trabajo", pero en las evaluaciones internacionales los chicos criollos no pasan de regular, malo y pésimo.