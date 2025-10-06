Partido de Estrellas será en Los Ángeles mientras NBA investiga a Clippers por acuerdo con Leonard

El comisionado de la NBA Adam Silver afirmó el lunes que “no se contempla” sacar el Juego de las Estrellas de la arena de los Clippers de Los Ángeles Clippers mientras se investiga si el equipo eludió las reglas del tope salarial en relación con Kawhi Leonard.

La liga anunció que abrió la investigación el mes pasado tras un informe del periodista Pablo Torre centrado en un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California que se declaró en bancarrota este año.

El propietario de los Clippers Steve Ballmer realizó una inversión de 50 millones de dólares en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de 300 millones de dólares en septiembre de 2021.

La NBA puede imponer sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope salarial, incluyendo una multa de hasta 75 millones de dólares, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.

Sin embargo, el programa del Juego de Estrellas en el Intuit Dome no se verá afectado.

“No se contempla trasladar el Juego de las Estrellas”, expresó Silver. “La planificación del Juego de las Estrellas y las actividades circundantes están operando completamente de manera independiente de la investigación en curso”.

Silver habló en la sede de NBC Sports sobre el regreso de la cadena a la transmisión de la liga esta temporada. El Juego de las Estrellas —con un nuevo formato esperado que enfrentará a un equipo de Estados Unidos contra uno internacional— será televisado por NBC el 15 de febrero.

La NBA anunció en enero de 2024 que llevaría el fin de semana del Juego de las Estrellas de 2026 al Intuit Dome incluso antes de que se inaugurara. El recinto, que se abrió para la temporada 2024-25, también está programado para albergar el baloncesto en los Juegos Olímpicos de 2028.