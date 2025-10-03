Lo que ganará Al Horford con los Warriors de Golden State

Finalmente, luego de meses de espera, se ha concretado la llegada de Al Horford a los Warriors de Golden State en un contrato por las próximas dos temporadas del baloncesto de la NBA.

El centro y delantero dominicano iniciará su campaña número 19 con el quinto uniforme diferente en su carrera. Antes había estado con los Hawks de Atlanta, Celtics de Boston -en dos ocasiones-, Sixers de Filadelfia y Thunder de Oklahoma City.

El cinco veces convocado al Partido de las Estrellas ha firmado por el mínimo para un veterano que en la estación de 2025-26 de la NBA es de 5.6 millones (5,685,000 exactamente) para ser compañeros de Stephen Curry, el jugador mejor pagado de la liga y quien devengará más de 59 millones.

El contrato contiene una cláusula que permite al criollo activar una segunda temporada con el equipo de San Francisco -una opción del jugador- por el orden de 5.9 millones (5,969,250) si decide jugar en la estación de 2026-2027.

Estas cifras están contenidas en el informe de la nómina de los Warriors reportada por el portal de internet de Hoopshype.com.

Según basketball.reference.com, Horford ha devengado alrededor de 289,228,232 millones de dólares en sus anteriores 18 campañas en la liga aunque señala que la cifra podría estar incompleta.

Horford, de 39 años, participó en 60 partidos (42 como titular) con los Celtics la temporada pasada, promediando 9 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias en 27.7 minutos por encuentro. Participó en 11 partidos (nueve como titular) con los Celtics durante los playoffs 2024-25, promediando 8 puntos, 6 rebotes, 1.8 asistencias y 1.3 tapones en 31.6 minutos.

Ha jugado 1,138 partidos (1,078 como titular) con los Celtics, Oklahoma City, Sixers y Hawks, promediando 12.9 puntos, 7.9 rebotes, 3.2 asistencias y 1.1 tapones en 31.6 minutos por partido. El jugador de 6 pies y 9 pulgadas promedia en playoffs 11.9 puntos, 7.9 rebotes, 3.2 asistencias y 1.2 tapones en 33.7 minutos en 197 partidos (189 como titular), la undécima mayor cantidad de partidos de postemporada en la historia de la NBA.

También ha sido nombrado tercer equipo ideal (2010-11), segundo equipo defensivo ideal (2017-18) y primer equipo ideal de novatos (2007-08). Formó parte de los Celtics, campeones de la NBA en 2024.

Seleccionado originalmente por los Hawks en la primera ronda del draft de la NBA de 2007 (tercero en general) procedente de la Universidad de Florida, Horford fue miembro de dos equipos campeones consecutivos de la NCAA en 2006 y 2007.

Horford utilizará el número 20.