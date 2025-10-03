Andrés Fulgencio anota 29 puntos, El Millón vence a Huellas del Siglo en el TBS Distrito

El club El Millón golpeó de manera contundente a Huellas del Siglo para obtener su primer triunfo, con pizarra de 108-81, sobre Huellas del Siglo, en el choque de apertura de la jornada de este viernes en el 49 TBS Distrito 2025.

La escuadra de El Yireh contó con una soberbia ofensiva de tres jugadores anotando sobre los 20 puntos, desplegada por el york-dominicano Andrés Fulgencio, quien tuvo 29, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Fulgencio montó un espectáculo desde el arco de tres puntos, desde donde lanzó de 11-7, al hacerlo de 6-2 en la primera mitad y se mostró Perfecto de 5-5 en la segunda.

El refuerzo norteamericano Michael Watkins logró un doble-doble de 27 tantos más 12 rebotes, y el colombo-dominicano Jesse Zarzuela aportó 22 dígitos con cuatro asistencias, y Enmanuel Martinez 11 y siete capturas.

Por Huellas, se destacaron los importados Emmanuel Egbuta con 19 puntos y siete rebotes, y Jalen Nesmith 14, Miguel Brito y Miguel Miranda 12 cada uno y Darwin Cabrera ligó 11.

Los millonarios perdieron el primer período 32-31 y en el segundo inició la sublevación al dominaron 27-13 y alzarse con la primera mitad 48-45.

En el tercero, el control fue total al imponerse 31-12 (79-57), donde sacaron su mayor ventaja que fue de 25 puntos, 77-52, restando 1:12 de juego tras un donqueo bestial de Watkins, y el último cuarto 29-24, para sellar el marcador 108-81.

El Millón detuvo una racha negativa de cuatro partidos y ganaron su primero para ponerse con foja de 1-4, y Huellas pierde por tercera ocasión seguida y se pone 1-4.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 retoma la acción este domingo con una doble cartelera en la cuarta fecha de los partidos intergrupos, y décima en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde, jugarán los combinados de Los Prados contra San Lázaro, y a las 6:00 de la tarde, se enfrentan Mauricio Báez y Rafael Barias.