Suns y Mercury anuncian acuerdo para ceder los derechos de nombre de arena por 115 millones

Los Suns de Phoenix y las Mercury de Phoenix han anunciado un acuerdo de derechos de nombre de 115 millones por diez años con United Wholesale Mortgage, que renombrará el estadio del equipo como el Mortgage Matchup Center.

Mat Ishbia, propietario de los Suns y Mercury, también es el CEO de United Wholesale Mortgage. El empresario de 45 años asumió el cargo de CEO en 2013, guiando su transformación en uno de los principales prestamistas hipotecarios en Estados Unidos.

“Estoy extremadamente emocionado por esta asociación, ya que representa a dos organizaciones que tienen una alineación natural y un compromiso compartido con la excelencia. Los Suns y las Mercury tienen una base de fanáticos diversa, apasionada y comprometida en el deporte, lo que nos permitirá establecer conexiones sólidas entre los corredores de hipotecas y los consumidores”, señaló Ishbia en un comunicado.

El estadio en el centro de la ciudad alberga los partidos de local de los Suns y las Mercury, así como otros eventos como conciertos. También será sede de la Final Four Femenina de la NCAA en 2026 y del Juego de Estrellas de la NBA en 2027.