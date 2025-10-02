Juan Miguel Suero lidera a Mauricio Báez sobre Huellas y va primero en grupo A del TBS Distrito

El club Mauricio Báez se adueñó totalmente de la primera posición del grupo A tras derrotar este miercoles 79-72 a Huellas del Siglo para concluir la octava fecha de competición del 49 TBS Distrito 2025.

Los mauricianos hilvanan una racha victoriosa de tres partidos para poner su foja en 3-1, líder del grupo A, a la vez que Huellas pierde el segundo al hilo y camina en sentido contrario con marca de 1-3.

En esa mismo grupo, Los Prados y San Carlos están en situación pareja con registro de 2-2.

Juan Miguel Suero fue el principal anotador mauriciano con 17 puntos, respaldado por su hermano mayor Gerardo Suero, quien aportó 13 tantos y cuatro rebotes, el refuerzo estadounidense Tony Farmer logró un doble-doble de 11 unidades más 10 rebotes y Richard Bautista terminó con 10 anotaciones y seis asistencias.

Por Huellas, los importados Enmanuel Egbuta y Jalen Nesmith anotaron 17 y puntos, respectivamente, Darwin Cabrera ligó 11 y seis rebotes.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 continuará este viernes con una doble cartelera correspondiente a la serie regular y que retoma los partidos intergrupos, en la novena fecha de competición.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes Huellas del Siglo versus El Millón, y a las 9:00, San Carlos ante Bameso.