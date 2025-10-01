Al Horford: "Si había un lugar por el que dejaría a Boston era este"

Tan pronto como Jonathan Kuminga aparezca para reincorporarse a los Golden State Warriors, el entrenador Steve Kerr planea una conversación inmediata con el dinámico delantero para asegurarse de que estén en la misma página al comenzar la temporada.

Se esperaba que Kuminga llegara al Área de la Bahía el miércoles y estuviera en el Chase Center el jueves para someterse a un examen físico y probablemente a su primera práctica desde que firmó un contrato de dos años el martes que podría valer hasta $46.5 millones.

“Lo primero es una buena conversación con JK. Para mí, la comunicación es fundamental en cualquier buena cultura de equipo”, dijo Kerr el miércoles, cuando los Warriors también ficharon al pívot de 39 años, Al Horford. “Tenemos que tener una conversación muy buena”.

Kerr dijo que se comunicó con Kuminga varias veces durante el verano, ya que mantiene un registro de todos sus jugadores, y dijo que "él y yo siempre nos hemos llevado bien".

Horford también está listo para empezar con su nuevo equipo después de pasar los últimos cuatro años en Boston, y dijo que "no fue una decisión fácil para mí". Jugar para Kerr y junto a Stephen Curry, Draymond Green y Butler para buscar un campeonato parecía una gran opción.

“Si había un lugar por el que lo iba a dejar era este”, dijo Horford.

Así, durante toda la incertidumbre de los últimos meses, se centró en su entrenamiento y en asegurarse de que su familia estuviera preparada para la desafiante transición a través del país.

En cuanto a la larga espera para firmar, el cinco veces All-Star dijo: "Definitivamente fue extraño".

Un mensaje que Kerr planea dejar claro: el ataque girará en torno a Stephen Curry y Jimmy Butler, y Kuminga tendrá que elegir sus momentos, concentrándose en la defensa y corriendo la cancha para tener más posibilidades de jugar. La selección de primera ronda del draft de Golden State de 2021 cumplirá 23 años el lunes.

“Cada uno progresa a un ritmo diferente. Las cosas pueden encajar, pero eso es lo que le seguiré pidiendo”, dijo Kerr. “Y no tengo ninguna duda de que habrá momentos este año en los que tendremos que darle el balón y dirigir la ofensiva a través de él”.

Con Kuminga finalmente firmado, así como las nuevas incorporaciones Horford y Seth Curry, el gerente general Mike Dunleavy finalmente tiene intacta la plantilla de Golden State, un proceso que tomó más de tres meses en lugar de una cuestión de días como un período normal de agencia libre.

Kuminga , agente libre restringido, recibió una oferta calificada de $7.9 millones el 29 de junio, pero consideró otras opciones multianuales. Dunleavy espera que Kuminga sea un jugador clave y afirmó que, por ahora, no considera un acuerdo de firma e intercambio.

En cuanto a las negociaciones, fueron justas, razonables, sin ningún problema por mi parte. Creo que a veces estas cosas toman tiempo —dijo Dunleavy—. Pero, según mi opinión, estoy de acuerdo, me siento satisfecho con el acuerdo que hemos cerrado y, en realidad, con el acuerdo para JK. Creo que es bueno para ambas partes. ... Lo que eso significa para la estructura del contrato es que creemos que tenemos un jugador que puede ser realmente bueno, y no creo que sea necesario hacer un traspaso. Ahora, veremos cómo se desarrolla la temporada.

Todo el mundo está deseando seguir adelante una vez resuelta la prolongada situación de Kuminga.

“Antes que nada, me alegro por Jonathan. Puede que no sea el contrato que esperaba, pero es un dinero que le cambia la vida y me alegro mucho por él y su familia”, dijo Kerr.

La idea es ayudarlo a mejorar, a convertirse en el jugador que puede llegar a ser y a firmar más contratos. En eso tiene que centrarse, y en eso tengo que centrarme yo: en mejorar y en cómo puede ayudarnos, porque eso es lo que realmente lo ha frenado: lo que necesitamos frente a lo que él quiere hacer. Es innegable que eso ha sido un problema, y es innegable que hay un lugar para él en este equipo. No tenemos un alero atlético y corpulento como él.