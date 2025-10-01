Edgar Sosa parte hacia Irán y termina su participación con el Rafael Barias en el TBS Distrito

Edgar Sosa no continuará con el equipo del club Rafael Barias en la versión número 49 del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025) ya que se marcha a Irán.

En los cuatro partidos en los que jugó para el Barias, Sosa estuvo en cancha durante 85 minutos en los que promedió 6.0 puntos por encuentros, 2.3 asistencias por choques, con una bola robada y tiró de 8-3 en lances de dos, para un porcentaje de 38 por ciento. Además, se fue de 9-2 en tiros de tres puntos.

Sosa, quien participó este año por primera vez en el certamen capitalino y jugó los primeros cuatro partidos del actual TBS Distrito 2025 con el Club Doctor Rafael Barias (2-2), concluye oficialmente su estadía en Villa Consuelo para ver acción en la liga profesional de Irán.

En su última presentación con los barianos, Sosa, egresado de la universidad de Louisville, terminó con 10 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes, de 2-2 en tiros libres, de 5-2 en lances de tres, y de 8-3 de campo, en un total de 30 minutos en la derrota 82-73 frente a Bameso.

En los tiros de campo, registró un 29 por ciento al encestar 5 de 17.