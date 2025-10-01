Bameso y San Lázaro triunfan para mantener liderato en el grupo B del TBS Distrito

El club Bameso escaló a la cima del grupo B tras doblegar este martes 82-73 a su similar del Rafael Barias, en la continuación de la serie regular -en su séptima fecha- en el 49 TBS Distrito 2025.

El choque se efectuó en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del certamen capitalino.

La escuadra del Barrio Mejoramiento Social se igualó en ganados y perdidos, 3-1, con el combinado de San Lázaro, que en el primer choque de la doble cartelera de este martes superó 99-93, a El Millón, que cayeron a 0-4.

Los barianos se estacionan en la segunda posición del standing con registro de 2-2.

El importado Burrel terminó el encuentro con un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes, acompañado de cuatro asistencias, y el refuerzo de Santo Domingo Jonathan Bello colaboró con 11 unidades.

Por igual, ayudaron a la causa bamesiana Miguel Simón con nueves dígitos y 13 rebotes, Jean Carlos Quesada y Luixander Blanco anotaron nueve por cabeza.

Por los barianos, se destacaron Bryan Ramirez con 19 puntos, el refuerzo estadounidense Austin Trice completó cifras dobles de 12 encestes y 10 capturas de balón, Jeff Allen 11 y Edgar Sosa ayudó con 10 tantos más cuatro asistencias.

A primera hora, el refuerzo santiagues V{ictor Liz se encargó del control total de la ofensiva del club San Lázaro que la noche de este le sacó una victoria a El Millón, 99-93.

Liz fue el principal anotador del combinado lazareño con 26 puntos y cuatro rebotes, quien tuvo la ayuda de Anderson García con 14 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias, Adonnecy Bramah coló 12, Gerald Abreu 12 y Lewis Duarte tuvo 11 encestes, seis rebotes y seis asistencias.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela lideró el ataque con 25 puntos, Michael Watkins logró completar un doble-doble de 19 puntos y 16 pelotas atrapadas, el refuerzo romanense Yeison Colome sumó 15 anotaciones y Enmanuel Martínez 13.

San Lázaro asumió la primera posición del grupo B con récord de 3-1, mientras que los millonarios perdieron por cuarta ocasión consecutiva para un registro de 0-4.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 sigue este miércoles con dos encuentros de la octava fecha de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo A.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes San Carlos ante Los Prados, y a las 9:00, Mauricio Báez contra Huellas del Siglo.