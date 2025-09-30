Ramírez le gana el duelo a Liz y Rafael Barias se impone a San Lázaro en el TBS Distrito

El club Rafael Barias triunfó sobre San Lázaro la noche de este lunes, 90-82, provocando un triple empate con Bameso en el primer lugar del grupo B en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Barianos, lazareños y bamesianos se igualaron en sus récord de ganados y perdidos, los tres con 2-1, en la primera posición del grupo B, que también lo integra El Millón, que registra marca de 0-3.

Este partido fue reasignado por la suspensión del pasado viernes por causa climatológica.

La joven promesa bariana Bryan Ramírez con 22 puntos superó la veteranía ofensiva del refuerzo santiagués Víctor Liz, quien anotó 20 tantos por la causa perdida lazareña.

Los refuerzos barianos Jeff Allen y Austin Trice aportaron a la causa, el primero con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, y el segundo anotó 15 tantos y atrapó cinco balones.

LJ Figueroa puso su granito de arena para la escuadra de Villa Consuelo con 15 unidades.

Por el combinado de Jobo Bonito sobresalieron Liz con 20 tantos, Adonnecy Bramah 15, Edgar Tejeda 13 y Jordan Gerónimo consiguió 10.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 dará continuación este martes con dos choques de la séptima fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes San Lázaro ante El Millón, y a las 9:00, Bameso frente a Rafael Barias.