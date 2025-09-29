Tamboril inaugura su torneo de baloncesto superior

Con gran entusiasmo entre atletas y amigos del deporte, el Soporte del Baloncesto de Tamboril (Sobatam) inauguró este sábado su XXII el torneo superior, copa Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), con dedicatoria a Héctor J. Cruz y a Juan T. Ferreira in memoriam.

La ceremonia inaugural se realizó luego que el club Bafedu derrotara al Centro por 113-88 en el primer juego de la justa.

El acto inició con las palabras del conductor Nelky León e incluyó el tradicional desfile de los equipos participantes.

La bendición del evento la hizo el sacerdote Javier Báez, dando paso a la presentación de la mesa de honor, presidida por la diputada Soraya Suárez, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida en su condición de presidenta del comité organizador.

Las palabras de exhortación las brindó el presidente de Abasaca, José Luis Aracena, y las de motivación Carlos Arias, consultor del Miniterio de Medio Ambiente. el El discurso central estuvo a cargo de José López, en nombre de Héctor J. Cruz.

Acto seguido, Frankelly Santos, junto a los capitanes de los equipos, realizó entrega de reconocimiento con dedicatoria a Héctor J. Cruz, recibido por el Sr. López. De igual manera, se rindió homenaje póstumo a Juan T. Ferreira, y su familia encabezada por Yeraly Marte viuda de Ferreira y sus hijas, recibieron homenaje con el enmarcado del número 33 que usó en cancha con el Club Centro.

Además, Jorge Luis Ramos embajador de Sobatam, entregó reconocimiento a la ex estrella del béisbol Luis Polonia, hoy empresario; y al coronel Francisco Méndez por su apoyo a la comunidad deportiva.

El juramento deportivo fue realizado por Deiby Guerrero, del Club Los Polanco.A seguidas, las madrinas de los equipos entregaron detalles a distinguidas personalidades que conformaron la mesa de honor.