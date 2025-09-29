Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tamboril inaugura su torneo de baloncesto superior

José López, en representación de Héctor J. Cruz, editor deportivo de LISTÍN DIARIO, recibe la placa de reconocimiento de mano de los organizadores del torneo.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioTamboril, RD

Con gran entusiasmo entre atletas y amigos del deporte, el Soporte del Baloncesto de Tamboril (Sobatam) inauguró este sábado su XXII el torneo superior, copa Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), con dedicatoria a Héctor J. Cruz y a Juan T. Ferreira in memoriam.

La ceremonia inaugural se realizó luego que el club Bafedu derrotara al Centro por 113-88 en el primer juego de la justa.

El acto inició con las palabras del conductor Nelky León e incluyó el tradicional desfile de los equipos participantes.

La bendición del evento la hizo el sacerdote Javier Báez, dando paso a la presentación de la mesa de honor, presidida por la diputada Soraya Suárez, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida en su condición de presidenta del comité organizador.

Las palabras de exhortación las brindó el presidente de Abasaca, José Luis Aracena, y las de motivación Carlos Arias, consultor del Miniterio de Medio Ambiente. el El discurso central estuvo a cargo de José López, en nombre de Héctor J. Cruz.

Acto seguido, Frankelly Santos, junto a los capitanes de los equipos, realizó entrega de reconocimiento con dedicatoria a Héctor J. Cruz, recibido por el Sr. López. De igual manera, se rindió homenaje póstumo a Juan T. Ferreira, y su familia encabezada por Yeraly Marte viuda de Ferreira y sus hijas, recibieron homenaje con el enmarcado del número 33 que usó en cancha con el Club Centro.

Además, Jorge Luis Ramos embajador de Sobatam, entregó reconocimiento a la ex estrella del béisbol Luis Polonia, hoy empresario; y al coronel Francisco Méndez por su apoyo a la comunidad deportiva.

El juramento deportivo fue realizado por Deiby Guerrero, del Club Los Polanco.A seguidas, las madrinas de los equipos entregaron detalles a distinguidas personalidades que conformaron la mesa de honor. 

