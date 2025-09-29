¿Merece Charlie Villanueva ser Pabellón de la Fama?

La respuesta a la pregunta que da título a esta entregada es un rotundo sí.

Muchas opiniones han cuestionado la selección de Charlie Villanueva como uno de los exaltados para la Clase 2025 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Pero lo que más se esgrime a la hora de tratar de desmeritar su escogencia es que hay otros jugadores, cronológicamente anteriores a Charlie, que también merecen ese sitial.

Y en cierta medida ese razonamiento es lógico. En el mundo ideal, muchos jugadores, entrenadores, directivos, propulsores, etc. que hace rato debieran tener su nicho entre los inmortales del deporte dominicano.

Pero Charlie no tiene la culpa de los fallos que se le puedan indilgar a las ausencias, sentidas, que la estructura de elección ha provocado.

Solo el hecho de haber preferido vestir la camiseta de la selección dominicano luego de hacerlo con la del país más poderoso del mundo en categorías menores le da una connotación especial.

Se alega que su participación con “la selección del pueblo” fue limitada. Tal vez sí. Pero fue significativa y solo una fricción con el entrenador Salón de la Fama, John Calipari, provocó una abrupta y poco elegante salida del equipo nacional.

Charlie da continuidad a los “exNBA” dominicanos que ya han alcanzado el mérito junto a Felipe López, Tito Horford y Francisco García. Y hay otros tres que, eventualmente, los acompañarán: Luis Flores, Al Horford y Karl-Anthony Towns.

Y otros jugadores destacados en las ligas europeas y en el patio también van a reclamar su asiento. Como lo seguirán haciendo otros que brillaron entre las décadas de 1970, 1980 y 1990, principalmente, y que forman parte del “tapón del pabellón”.

Es lamentable que sea un tema de discusión y por lo tanto se hace interesante la propuesta que lidera el periodista Osvaldo Rodríguez Suncar con relación a la creación del Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano y que ya ha dado pasos importantes para su conformación.

Esto podría “curar” algunas heridas que incomodan a muchas de nuestras estrellas del pasado y el pasado reciente que sienten que sus méritos y sus actuaciones no han sido valoradas en su justa dimensión.