Bameso, con seis anotadores en cifras dobles, aplasta a El Millón en el TBS Distrito

El club Bameso aplastó este lunes al combinado de El Millón, 114-78, en el partido de este lunes que fue reasignado por la suspensión del pasado viernes por causa climatológica, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Los bamesianos dominaron todos los períodos, el primero pasó 31-20 y el segundo 33-25 para una primera mitad a su favor 64-45.

En el tercero siguió su dominio total 30-16 (94-61) y el último terminó 20-17 para un final 114-78.

El refuerzo norteamericano Trahson Burrel lideró el ataque ofensivo para Bameso con 18 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, y otros cinco jugadores anotando 10 o más.

El refuerzo de Santo Domingo, Jonathan Bello encestó 17 tantos, atrapó cinco balones y repartió seis asistencias, seguido de Miguel Simón 14 encestes más seis capturas, Jean Carlos Quezada 13 y siete atrapadas, e Iván Gandia coló 10.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela marcó 29 puntos, el refuerzo romanense Yeison Colome tuvo 18 tantos con nueve rebotes y Enmanuel Martínez 12.

Bameso mejora a 2-1 en el grupo B, mientras que los millonarios caen a 0-3.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 dará continuación este martes con dos choques de la séptima fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes San Lázaro ante El Millón, y a las 9:00, Bameso frente a Rafael Barias.