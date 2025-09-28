El Club Mauricio Báez vence a Los Prados en el TBS Distrito

El club Mauricio Báez camina a según el ritmo de la danza de los hermanos Suero, y ha sido así desde el retorno de la franquicia en el 2016, tras 13 años de ausencia en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Este domingo, en el primer partido de la doble jornada, los campeones vigentes del Mauricio vencieron 84-82 a la escuadra de Los Prados, en la continuidad de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Los Suero desplegaron su acostumbrada tórrida ofensiva para combinar 39 puntos, encabezada por el hermano menor Juan Miguel, quien anotó 21, más seis rebotes y tres asistencias, y el mayor Gerardo contribuyó con 18 encestes y cuatro capturas.

También aportaron a la causa mauriciana fueron los importados Tony Farmer con 13, seis atrapadas y dio cinco pases de balón, y Jaquar Lighfoot coló 9.

Por Los Prados, Eddy Mercedes consiguió un doble-doble y muy cerca de la tripleta al encestar 21 puntos, atrapar 10 rebotes y repartir seis asistencias, B.J Fizgerald 17, William Cruz 16 y Daytone Jennings tuvo 14 dígitos y nueve capturas.

Con esta victoria, el conjunto de Villa Juana pasa a comandar el grupo A con récord de 2-1.