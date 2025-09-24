Geraldo Suero lidera la ofensiva de Mauricio Báez en el triunfo sobre San Carlos en el TBS Distrito

Gerardo Suero anotó 21 puntos para comandar el ataque ofensivo del club Mauricio Báez que se impuso este martes 85-83 a San Carlos, para cerrar la noche en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

El partido se disputó en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del evento deportivo capitalino.

El mayor de los Suero agregó cinco rebotes, el refuerzo norteamericano Tony Farmel le secundó con 18 tantos, Juan Miguel Suero 15 y Richard Bautista 14 y repartió 11 asistencias.

Por los sancarleños, Anyeuri Castillo lideró con 27 puntos y seis asistencias, Juan Guerrero 17 tantos más seis rebotes, y 15 para Eddy Polanco.

Cuatro equipos se igualaron en sus récords de ganados y perdidos, todos con 1-1, Mauricio, San Carlos, Huellas y Los Prados.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

juegos del miércoles

El TBS Distrito 2925 continúa su accionar este miércoles con su cuarta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 4:00 de la tarde, se miden los clubes Rafael Barias ante El Millón, y a las 6:00, Bameso versus San Lázaro.