Charlie Villanueva será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

El nombre del dominico-estadounidense Charlie Villanueva quedará inscrito en la historia del deporte nacional tras ser anunciado como nuevo inmortal del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Villanueva, nacido el 24 de agosto de 1984 en Queens, Nueva York, de padres dominicanos, será exaltado el próximo domingo 16 de noviembre, durante el 59 Ceremonial de Exaltación, a celebrarse en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La elección fue anunciada por el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente, quien destacó que se trata de la octava escogencia de la Clase 2025, fruto de las votaciones realizadas por el Comité de Veteranos y cronistas deportivos nacionales a través de un sistema electrónico.

El exjugador de la NBA, que militó durante más de una década en la mejor liga del mundo, también fue un pilar de la selección nacional de baloncesto, formando parte de una de sus épocas más brillantes y aportando en la conquista de dos medallas internacionales: una de plata y una de bronce con el equipo de mayores.

Villanueva se une a una distinguida generación de exaltados que incluye a los exgrandes ligas José Reyes, Edwin Encarnación y José Offerman; los propulsores Beato Miguel Cruz (voleibol) y Gonzalo Mejía (tenis de campo); además de los atletas Juan Carlos Jacinto (judo) y Joan Guzmán (boxeo).

El doctor Guzmán señaló que todos los escogidos serán inmortalizados “por sus logros deportivos y por sus trayectorias de ciudadanos ejemplares”. El ceremonial será encabezado por Guzmán, junto al Presidente de Honor, empresario Manuel Estrella, y el secretario del Pabellón, Rafael Damirón.

Villanueva fue un pilar de la selección nacional en una de las épocas de oro del baloncesto dominicano en competencias internacionales. Colaboró con dos medallas (plata y bronce) ganadas por el equipo de mayores.

Se trata del dorsal de plata conquistado en el Centrobasket Santo Domingo ‘2010 y el bronce en el torneo FIBA Américas ‘2011de Mar del Plata, Argentina. Inicialmente, Charlie representó a la selección de los Estados Unidos, a la que ayudó a ganar la medalla de oro en el campeonato FIBA Américas Sub-20 del 2004 celebrado en Halifax, Canadá.

Había cambiado en 2009, su nacionalidad deportiva para disputar con la selección de República Dominicana el torneo FIBA Américas de ese año.

paso por la nba

El ex jugador de 2,11m (6 ’11) de estatura debutó en el mejor baloncesto del mundo en la temporada 2005-2006, después de resultar elegido por los Toronto Raptors en el puesto número 7 de la primera ronda del draft de ese año.

Dio el salto desde la prestigiosa universidad de Connecticut, donde descolló como uno de sus jugadores más sobresalientes entre el 2003 y 2005.

En su primer año como profesional respondió con unos números sólidos que le merecieron terminar en el segundo lugar en las votaciones al Novato del Año. Tuvo 13 puntos y 6,4 rebotes por partido.

En marzo de 2006, estableció su récord de anotación con 48 puntos, el más alto para un novato desde 1997, cuando Allen Iverson encestó 50.

Al finalizar la temporada 2005-2006, fue traspasado a Milwaukee Bucks a cambio del base T.J. Ford y cantidad en efectivo, equipo en el cual ha promediado en la temporada regular 11,8 puntos y 5,8 rebotes en 25minutos de juego por partido.

Durante sus años en la NBA, Charlie participó en 656 partidos de temporada regular, promedió 20.7 minutos en cancha, tuvo una producción de 10.4 encestes por encuentro, 4.6 rebotes, 43.5 en lances de campo, 34.1 en triples anotados y 77.2 en tiros libres.

Sus mejores registros en una temporada los consiguió en la estación 2008-2009 con los Bucks, al promediar 16.2 puntos por juego, 6,7rebotes y 44.7 desde el campo, en 78 partidos jugados y 26.9 minutos en duela.

En sus primeras seis temporadas tuvo promedios superiores a los 11.0 puntos por encuentro (13.0 con Toronto, 11,8, 11.7 y 16.2 con Milwaukee, 11.9 y 11.1 con los Pistones de Detroit). Villanueva jugó las dos últimas dos campañas con los Dallas Mavericks, donde jugó por primera vez en los playoffs (5 juegos en 2015 y cuatro en 2016).

en la universidad

En su primer año con Connecticut fue elegido en el segundo mejor quinteto de novatos de la Big East Conferencia, siendo una pieza clave, saliendo del banquillo, para la consecución del campeonato de la NCAA de 2004 por parte de los Huskies.

En su segundo año fue elegido en el segundo mejor quinteto desu conferencia, tras promediar 13,6 puntos y 8,2 rebotes por partido. Fue titular en 32 y 30 partidos en cada uno de sus años en el baloncesto universitario.