Torneo Superior de Tamboril es dedicado a Héctor J. Cruz, editor deportivo de LISTÌN DIARIO

El torneo de Baloncesto Superior del municipio de Tamboril, será puesto en marcha el sábado 27 de septiembre, con dedicatoria al cronista deportivo Héctor J. Cruz y donde se disputará la Copa Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación (MIDEREC).

El evento tiene hora de arrancada las 7:00 de la noche y el escenario será el bajo techo de Tamboril.

La dedicatoria a Héctor J. Cruz, Editor Deportivo del Listín Diario, es un reconocimiento a un hijo nacido en Tamboril y que fue exaltado a la inmortalidad por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Cruz es además, un gran productor de documentales deportivos, así como escritor de varios libros.

El campeonato es organizado por el Soporte del Baloncesto de Tamboril (SOBATAM), quienes agradecieron el apoyo del ministro de deportes Kelvin Cruz, para el desarrollo del mismo.

El certamen del aro y el balón reunirá los equipos representativos de Don Pedro, los Guerreros de Canca, Bafedu, el Centro, la Kakata City y los campeones defensores de Los Polanco.

Cada uno de los 6 equipos que ven acción en el campeonato, se refuerza con dos jugadores del territorio nacional.

Todos los detalles del torneo serán dados a conocer el martes 23, en el D’ Luigi Bistro & Bar, comenzando a las 7:00 de la noche.