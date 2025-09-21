Julio Phipps comanda la ofensiva con 23 puntos y Los Prados se imponen a El Millón en TBS Distrito

El club Los Prados derrotó este domingo al combinado de El Millón, 97-68, en el partido de apertura de la triple jornada correspondiente a la segunda fecha de la serie regular del TBS Distrito 2025.

En la primera fecha, Bameso (1-0) demostró su coraje al doblegar el sábado 102-92 al Mauricio Báez (0-1), en la Arena Prudential Center, de la ciudad de Newark, en el Estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

Los pradenses, orientados por Carlos Payano, se igualan con Bameso, a la vez que El Yireh empata con el Mauricio, tras concluir el encuentro dominical escenificado en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Julio Phipps comando la ofensiva con 23 puntos, el importado Daytone Jennings aportó 17 tantos más siete rebotes, y William Cruz logró un triple-doble de 16 encestes, 10 capturas de balón y repartió 10 asistencias.

Kelvin Ramírez tuvo 11 unidades y Carlos Pérez 10 dígitos para que Los Prados tengan cinco jugadores con cifras dobles en anotación.

Por El Millón, el refuerzo norteamericano Michael Watkins terminó con un 20-20 de puntos (23) y rebotes (21), Jessie Zarzuela 14, Enmanuel Martínez 13 y Andrés Fulgencio 11.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

juegos del martes

Las acciones en el TBS Distrito de reanudan este martes a partir de las 7:00 de la noche, en una jornada correspondiente al grupo A, con el partido entre los clubes Huellas del Siglo y Los Prados.

En el cierre, a las 9:00, chocarán las escuadras de Mauricio Báez ante San Carlos.