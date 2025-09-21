García, Duarte y Mirambeaux encestan 14 cada uno, San Lázaro se impone a Huellas en el TBS Distrito

El histórico club San Lázaro aplicó la supremacía a su homólogo de Huellas del Siglo para vencerlo este domingo 93-77, en el segundo choque de la triple jornada en la segunda fecha de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Anderson García, Lewis Duarte y Anderson Mirambeaux anotaron 14 puntos para ser los mejores en la ofensiva lazareña que sumaron el triunfo en su primera salida en el TBS Distrito 2025.

García agregó nueve rebotes y contribuyeron a la causa AJ Bramah con 12 puntos y nueve rebotes, y Victor Liz coló 10.

Por Huellas, los importados Timmy Bond y Emmanuel Egbuta marcaron 21 puntos cada uno, y Juan Paez cerró con 13 encestes y seis rebotes.

Ahora San Lázaro, Los Prados y Bameso registran 1-0, mientras que Mauricio Báez, El Millón y Huellas del Siglo presentan récord de 0-1.

Los clubes San Lázaro y Mauricio Báez son los únicos equipo existentes en la justa capitalina desde el 1974.

El duelo entre los conjuntos de los barrios Jobo Bonito y Cristo Rey se efectuó en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.