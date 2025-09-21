Bameso es el quinto equipo anota 100 en un partido inaugural del TBS Distrito Nacional

Con su histórica victoria en el partido inaugural del TBS Distrito, el club Bameso entra dos veces en el libro de récords.

Al vencer 102-92 al bicampeón Mauricio Báez, los bamesianos son el primer combinado en obtener una victoria fuera del país.

El Prudential Center en Newark, Nueva York, fue el testigo de la primera ocasión en la que la justa inicia en tierras extranjeras.

Y al llegar y superar el centenar de puntos, los orientados por Julio Duquela se convierten en la quinta franquicia que alcanza tal cantidad en un partido inaugural del torneo.

Aunque los anales de la justa se iniciaron en 1974, no fue hasta el 1988 cuando un equipo logró los 100 puntos en un partido de apertura.

El 7 de junio de ese año, Los Mina se impuso con marcador de 104-96 a Los Prados. Jesús -Chú- Mercedes lideró la ofensiva con 32 tantos y Víctor Hansen coló 31. Máximo -Tepo- Tapia encabezó a los derrotados con 32.

Al año siguiente (1989) ambos equipos en la jornada inagural superaron las 100 unidades. El 28 de julio, San Carlos superó 123-103 a Mauricio Báez. Evaristo Pérez y Mauricio Espinal anotaron 26 puntos cada uno y Eliezer Madrigal tuvo 20. Domingo Rosario (25) y Ron Roberts (20-14 rebotes) fueron los mejores por los mauricianos.

En 1991, los sancarleños fueron los primeros en repetir la hazaña cuando vencieron 104-97 a Arroyo Hondo con 27 tantos de Madrigal. Vinicio Muñoz fue el mejor por los derrotados con 26.

El partido de mayor anotación en una jornada inaugural del TBS Distrito se produjo el 26 de abril del 2000 cuando Mauricio Báez triunfó 117-113 ante San Lázaro.

Carlos Paniagua encabezó a los triunfadores con 25 puntos y 16 rebotes, Jerry McCullough aportó 24 tantos y ocho asistencias y Henry Paulino coló 21.

Soterio Ramírez lideró a los sanlazareños con 25 tantos y 14 rebotes, mientras que su sobrino Jack Michael Martínez aportó 24 con 11 rebotes.

En 2017, los mauricianos consiguieron su tercer juego de ese tipo -una marca del torneo- cuando le ganaron 100-91 a Los Prados en partido que se extendió a dos tiempos extra.

Yohansi Minaya (23), Geraldo Suero (22-11 rebotes) y Rayner Moquete (18-7 asistencias) se descataron por los de Villa Juana. Terrence Shannon fue el mejor por los pradenses con 18 puntos y 16 rebotes.

Solo San Lázaro (14-10) y Mauricio Báez (10-5) tienen cifras dobles en victorias en el primer juego del certamen. Le siguen San Carlos (6-4) y Los Prados (5-4). Ahora Bameso puso su marca en 3-4 igualando en triunfos con Calero, de Villa Duarte (3-2).

El Millón (0-3) es el único que nunca ha ganado en un partido inaugural.