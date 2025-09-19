Mauricio Báez y Bameso inician el basket DN este sábado en Prudential Center

Un partido inédito entre los equipos de Mauricio Báez y Bameso dará apertura en la ciudad de Nueva York, a la edición de este año del torneo de baloncesto superior del Disrito Nacional.

El encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:30 de la tarde,

Ese escenario, con capacidad para 16,755 personas y construido por US$375 millones de dólares, es la cancha de los Diablos de New Jersey, equipo de hockey sobre hielo y la Universidad Seton Hall, en la liga de baloncesto NCAA.

El TBS Distrito 2025 tendrá una dedicatoria especial al Inmortal del Deporte, Evaristo Pérez, exjugador del club San Carlos en la justa capitalina, equipo con el cual ganó varios títulos e integró la selección nacional de baloncesto.

El domingo se jugará la primera jornada de competencia en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, que es la sede oficial.

El torneo contempla una primera fase regular de 10 partidos por equipo en formato de grupos A y B, en la que quedarán eliminadas dos franquicias, luego, los seis equipos restantes se medirán en una segunda etapa (Fase de Eliminación), arrastrando victorias y derrotas., y finalmente, los cuatro mejores avanzarán a semifinal y definir los finalistas.