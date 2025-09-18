Los Piratas se coronan como campeón en el básquetbol de Cenoví

Con barrida 4-0 en la final, el quinteto los Piratas terminó una sequía de once años sin coronarse, al vencer en el cuarto partido 77 puntos por 72 (32-18 la mitad) a los Centinelas, en la culminación del XXV Torneo Interligas de Baloncesto de Cenoví, que tuvo dedicatoria a Agustín Burgos, director regional del Idoppril.

A pesar de que no ganaban desde 2014, los bucaneros elevaron su cuantía a 12 coronas, máximo ganadores del basket de Cenoví, esta vez de la mano de Daniel R. Acel, que encestó 24 puntos, tomó 10 rebotes, dio tres bloqueos y dos asistencias, ante unas gradas repletas en la cancha del Club Anacaona de aquí.

Brayan Pérez aportó 15 en anotación, ocho capturas y cinco asistencias y Frank Gil 13 con seis balones atrapados. De los subcampeones Centinelas, Odysnei Gabino encestó 22 puntos y 10 rebotes, Darlyn Pichardo marcó 16, una decena de capturas y tres robos de balón y Railin Betances anotó 10 y atrapó ocho balones.

En el medio tiempo del partido se realizó una hermosa ceremonia de celebración por los 25 años del certamen que despegó en 2001 y por el que han pasado 1,748 jugadores, datos ofrecidos en la transmisión, vía YouTuve, por el animador Antonio (Tony) de Jesús Ulloa, quien recibió un merecido homenaje por sus grandes aportes al certamen.

Damaris De Coo ofreció las palabras de bienvenida a la asistencia, que incluyó personalidades que a través de estos 25 años han realizado aportes al torneo, como el alcalde de Cenoví, Jorgelis Saldívar Mena; así como decenas de jugadores retirados y ex ejecutivos del Interligas de Cenoví, que se unieron a la celebración.

Algunos exjugadores enviaron videos con sus comentarios desde Italia, Estados Unidos, Santo Domingo y otros puntos, que fueron visualizados en pantalla gigante en la cancha del Club Anacaona.

Ronald Salcedo, jugador de los Centinelas, se llevó los mayores galardones de la ronda regular del Torneo Interligas de Cenoví 2025. Recibió los premios de máximo anotador (135 puntos) y Mejor Sexto Hombre, atributos que les permitieron ser designado como Jugador Más Valioso.

Darlyn Picharco (Centinelas), fue líder en rebotes con 87; Brayan Pérez (Piratas), en asistencias concedidas (20) y como Dirigente del Año fue electo Carlos Rosario (Centinelas). Cada uno recibió su respectivo trofeo.

Gabriel Durán tuvo las palabras finales del acto en su condición de presidente de la comisión organizadora de la contienda, acompañado de Damaris De Coo, Arturo Monegro, Nicolás García, Omar Mercado y Abel Durán.